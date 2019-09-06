Сирия, 6 сентября. «Нусра»*** препятствует эвакуации сирийцев из «Большого Идлиба». Крупная сеть подземных тоннелей была обнаружена под Аль-Латаминой в Хаме. ВВС США и ВВС Турции патрулируют северные районы Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили разведывательные вылеты в зоне «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили сеть подземных тоннелей в районе Аль-Латамины на севере Хамы; обследовали территорию города Дейр-эз-Зор на предмет выявления «спящих ячеек» ИГ1.

Курды: закрыли несколько магазинов в городе Дербасия на севере Хасаки; освободили одного из ранее задержанных боевиков ИГ в Дейр-эз-Зоре; арестовали 25 человек в Хасаке по подозрению в связях с ИГ.

«Тахрир Аш-Шам»: перекрыла шоссе в районе города Сармада в северной части Идлиба.

Международная коалиция: приступила к патрулированию территорий на севере Хасаки совместно с ВВС Турции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжают обследовать кварталы административного центра провинции в рамках операции по выявлению так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1. Согласно информации военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), по подозрению в причастности к подпольной деятельности террористов были задержаны несколько человек. Более подробные сведения пока уточняются.

Между тем информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) отпустили одного из ранее арестованных боевиков террористической группировки по неизвестным причинам. Местные активисты подозревают, что джихадист заплатил курдам выкуп за свое освобождение, как неоднократно происходило прежде.

Провинция Идлиб

Telegram-канал (NovostiDamask) сообщает о том, что боевики террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, перекрыли шоссе в районе города Сармада, с целью пресечь попытки мирных жителей покинуть территорию Идлиба и добраться до погранпереходов «Атма» и «Баб Эль-Хава» на границе с Турцией. Это побудило гражданских лиц возобновить акции протеста. Предполагается, что боевики намереваются использовать население в качестве «живого щита» во время вынужденных атак Сирийской арабской армии (САА).

Тем временем в южной части региона правительственные подразделения продолжают вести огонь по расположениям радикалов. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает об обстрелах на подступах к городу Маарет Ан-Нуман. Кроме того, по информации медиапортала Masar Press Agency, разведывательные вылеты в провинции осуществляют российские ВКС. Отмечается, что авиация РФ ведет мониторинг обстановки в зоне «Большого Идлиба».

Провинция Хама

Правительственные подразделения продолжают обследовать северные районы Хамы, зачищенные от исламистов вооруженной оппозиции в конце прошлого месяца. Информационное агентство Arabi Today сообщило о новой находке сирийских военных в районе города Аль-Латамина — была обнаружена целая сеть тоннелей по масштабам сравнимая с самим населенным пунктом. Отмечается, что подземные переходы оборудованы всем необходимым, будь то медицинские центры или продовольствие. Прежде исламисты не только укрывались здесь от обстрелов Сирийской арабской армии (САА), но и хранили оружие, а также проводили совещания. По данным корреспондентов интернет-портала ANNA News, понадобились три дня для осмотра всех крупных пещер. Напомним, накануне поблизости от Аль-Латамины также были выявлены убежище группировки «Джейш Аль-Изза» и братская могила жертв боевиков.

Провинция Хасака

Агентство новостей Al Nour сообщает о том, что ВВС международной коалиции США и ВВС Турции осуществили совместное патрулирование в районе города Рас Аль-Айн вблизи сирийско-турецкой границы, откуда ранее были выведены силы курдов. Отмечается, что разведывательные вылеты союзников были обусловлены реализацией плана по формированию так называемой безопасной зоны на севере Сирийской Арабской Республики (САР). Напомним, вопрос мониторинга обстановки в буферной зоне прорабатывался в центре совместных операций.

Между тем «Демократические силы Сирии» (SDF) возобновили обыски в административном центре региона. Тот же медиапортал сообщает о проведении рейдов в районах Ас-Сальхия, Гувейран и Аль-Баар, в ходе которых по обвинению в пособничестве «Исламскому государству» и протурецкой «Сирийской свободной армии»** (ССА) были взяты под стражу 25 местных жителей.

Стало известно, что администрация курдов в городе Дербасия на севере Хасаки распорядилась о закрытии десяти магазинов под предлогом неуплаты их владельцами налогов. Предполагается, что подобным образом курдские власти пытаются оказать давление на граждан, среди которых продолжает нарастать недовольство.

1 Организация запрещена на территории РФ.