Эксперт рассказал, как единство стран поможет противостоять экономическому терроризму США

США создают экономическое давление на мелкий и крупный бизнес в различных странах, чтобы он не смог выжить, считает генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что санкции США в отношении России, Ирана, Кубы и Сирии являются попыткой добиться незаконных политических целей с помощью запугивания невинных людей.

«Экономический терроризм США против Кубы, Китая, России, Сирии и Ирана преднамеренно направлен против гражданских лиц», — написал глава МИД Ирана.

Действия США по отношению к другим странам обладают всеми признаками экономического терроризма, говорит Журавлев. Как он отмечает, экономики различных стран сильно зависят от рыночных условий в мире.

«Американцы просто не церемонятся. Сам факт того, что они распространяют свою юрисдикцию и юрисдикцию своего законодательства на любого гражданина любой страны, который может находиться не на территории США, уже является признаком терроризма. Кроме того, действия США направлены против экономики страны. Ведь рыночная экономика — это не какой-то механизм, а это люди, которым принадлежат предприятия и те, кто на них работает. Это, конечно, давление на крупные и мелкие компании. Создаются условия, чтобы бизнес-структуры не могли выжить», — заявил Журавлев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Противостоять такой агрессивной политике США может помочь единство стран, подчеркивает политолог.

«К примеру, в мире уже идет совместный отказ от долларовых расчетов странами, которые подверглись давлению со стороны США. Для Америки это будет очень сильный удар. Если мы будем покупать нефть у Ирана за русские рубли и продавать свою нефть китайцам за юани, то это приведет к снижению спроса на доллар. Это не абстрактный удар по валюте, а вполне конкретное экономическое действие. Доллар такой же товар. Если спрос на него упадет, то и рентабельность упадет. Как только это произойдет, конец света не наступит, но жить американской экономике станет значительно тяжелее», — рассказал эксперт.

Странам следует создавать крупные технологические проекты, указывает политолог.

«Напомню, что самолеты сейчас делают США, Россия и Европейский консорциум. Ни одна крупная европейская страна не может создать самолет. Сегодня именно объединения позволяют достичь тех технологических рывков, которые нужны всем странам», — сообщил собеседник ФАН.

Отмечается, что американский лидер Дональд Трамп отказался встречаться с главой МИД Ирана на саммите G7 в Биаррице. Как отметил глава Белого дома перед встречей с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в рамках саммита «Большой семерки», он был не против прибытия Зарифа в Биарриц, однако встречаться с ним не намерен. Трамп объяснил, что французский лидер Эммануэль Макрон ранее спрашивал, одобряет ли он приезд Зарифа на саммит.