Экономист рассказал, как Зеленский пытается обыграть Коломойского

Киев, 6 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский «попал на удочку» олигарха Игоря Коломойского, отдав ему контроль над оборонным ведомством страны. Об этом заявил украинский экономист Александр Охрименко.

Министром обороны Украины в новом кабмине стал Андрей Загороднюк. Пресса называет его «человеком Коломойского», так как новый глава Минобороны является сыном Павла Загороднюка — известного бизнесмена в области нефтедобычи, который, по информации СМИ, входит в сферу влияния миллиардера.

«Да, с Минобороны Зеленский попал на удочку. Действительно, Коломойский получил это ведомство в орбиту своего влияния», — цитирует слова Александра Охрименко телеканал «112 Украина».

По мнению экономиста, в этой сфере Игоря Коломойского больше всего интересуют тендеры. Речь идет о 60 миллиардах гривен (2,38 миллиарда долларов), которые выделяют на финансирование обороны. Охрименко считает, что «новая боевая техника — это шикарная кормушка», раньше на ней зарабатывали экс-президент страны Петр Порошенко и его окружение.

При этом, отмечает экономист, Зеленский создал ряд условий, которые дают основания полагать, что не все военные тендеры окажутся в зоне влияния Игоря Коломойского. Охрименко рассказал, что президент Украины пытается обыграть олигарха. По его словам, уже есть документы, которыми глава страны обрезал часть полномочий Минобороны. Например, раньше оборонный заказ формировало только ведомство. Теперь же президент имеет полномочия проверять и анализировать цифры, влиять на ситуацию.