Полномочия частной охраны предложили расширить в России

Москва, 6 сентября. Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный подготовил законопроект, который расширяет полномочия сотрудников частных охранных предприятий.

На данный момент документ «О частной охранной деятельности» проходит согласование в правительстве. Этой осенью его рассмотрит рабочая группа в Госдуме.

Законопроект разрешает частным охранникам 10 новых видов деятельности, в частности тушение пожаров, спасение людей, доставку грузов, дрессировку собак и так далее. Выборный напомнил, что закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» был принят в 1992 году.

«Корректировка действующего закона о частной охране скорее напоминает латание дыр в давно прохудившемся кафтане, — приводит его слова «Парламентская газета». — Но, как говорится, в одном месте мы делаем заплатку, а в другом она рвется».

По словам депутата, его законопроект «берет все лучшее, что было в старом [законе], и вносит новые формы». По сути, в документе отрегулирована вся сфера частной охранной деятельности.

Выборный при этом отметил, что для дополнительных видов работ частным охранникам понадобится отдельная лицензия.

Он добавил, что практика последних лет показала необходимость государственно-частного партнерства при обеспечении безопасности объектов во время массовых, международных спортивных мероприятий.

«Мы также предлагаем законодательно ввести новую категорию охранников — контролер-распорядитель, — рассказал Выборный. — Это работник частной охранной организации, прошедший специальную подготовку, который будет отвечать за безопасность на стадионе».

Напомним, во чемпионата мира по футболу в 2018 году Росгвардия привлекла 51 частную охранную организацию. Частные охранники работали на 236 объектах турнира, который проходил в России.