В ЦИК рассказали, что у пережившей нападение Памфиловой никогда не было охраны

Москва, 6 сентября. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова никогда не пользовалась услугам охраны. Об этом сообщил источник в Центризбиркоме РФ.

Ранее пресс-служба МВД РФ сообщила, что в ночь с 5 на 6 сентября неизвестный проник в дом Эллы Памфиловой в городском округе Истра Московской области и несколько раз ударил ее электрошокером. Нападавший с места происшествия скрылся. По факту нападения на главу ЦИК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой».

«Никакой охраны у Эллы Александровны нет, и не было, как она пришла в ЦИК»,- пояснил источник.

По словам источника Федерального агентства новостей в правоохранительных органах, следствие не исключает, что данный инцидент является обычным ограблением. Однако также они полагают, что нападение на Памфилову было целенаправленным. Злоумышленник пытался вывести главу ЦИК из рабочего настроя в преддверии единого дня голосования.

Нападение не повлияло на рабочий график Эллы Памфиловой. Минувшим утром глава ЦИК приняла участие в международной конференции «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», на которую приглашены представители из 30 стран.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову серьезным преступлением, отметив необходимость предоставления ей государственной охраны.