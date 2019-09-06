Минск, 6 сентября. Белоруссия могла бы совместно с Россией или Украиной провести и Олимпиаду, заявил президент страны Александр Лукашенко во время беседы с журналистами в Бресте.

Политик напомнил, что Белоруссия принимает у себя масштабные спортивные форумы, в том числе II Европейские игры, легкоатлетический матч Европа — США. Минску также предстоит провести совместный с Латвией чемпионат мира по хоккею и другие соревнования.

Как пишет издание «Белта», Лукашенко уточнил, что Белоруссии трудно соревноваться с большими странами. Лукашенко рассказал о готовности Белоруссии принять Олимпиаду вместе с РФ.

«Но допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы», — добавил он.

Глава государства напомнил, что в Белоруссии будет построен Национальный футбольный стадион, а в России вся инфраструктура для этого вида спорта уже создана.

«Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь, в основном, летнюю провести — в Белоруссии — с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко передали для дальнейшего одобрения проект программы действий по интеграции с Россией, сообщила пресс-секретарь белорусского премьер-министра Александра Исаева.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в начале месяца встретился с российским коллегой Дмитрием Медведевым для предварительного подписания проекта программы по интеграции стран. Представитель Минска добавил, что документ, вероятно, будет обнародован, чтобы «у общественности были сняты какие-то опасения по поводу суверенитета».

Как писала «Газета.ru», белорусский глава Минэкономики Дмитрий Крутой рассказал, что российская сторона и Белоруссия подпишут программу по интеграции уже в декабре 2019 года.