Возлюбленный Бабкиной неожиданно захотел уйти в лес

Москва, 6 сентября. Исполнитель Евгений Гор, который на протяжении более 15 лет состоит в отношениях со звездой российской эстрады Надеждой Бабкиной, сделал довольно неожиданное признание, заявив подписчикам в Instagram, что захотел уйти в лес.

Гор младше возлюбленной на 30 лет. Несмотря на долгие отношения, в СМИ время от времени появляются слухи о расставании пары. Подогреть интерес к этой теме, очевидно, решил и сам исполнитель.

В своем аккаунте в социальной сети он опубликовал снимок, на котором запечатлен в костюме с галстуком-бабочкой на фоне елей.

«Уйду в лес! Но красиво!!!» — написал Гор.

В хештегах певец развил свою мысль, признавшись в любви к работе и заявив, что «уже живет в лесу». Поклонники в комментариях оценили весьма презентабельный внешний вид вокалиста и задались вопросом, почему рядом на снимке нет возлюбленной исполнителя.

Как напоминает «Утро.ру», до встречи с Гором Бабкина была замужем за Владимиром Заседателевым — барабанщиком, который в конце 1980-х работал в группе «Спектр» Льва Лещенко. В браке пара стала родителями, сын подарил им троих внуков.

С Гором Бабкина познакомилась в 2003 году. Возлюбленные часто радуют фанатов в социальных сетях совместными снимками. Ранее артистка поделилась со своими подписчиками двумя фотографиями с отдыха на Кипре. На одном из них она позирует вместе со своим гражданским мужем.

Однако не все фанаты оценили снимок, многие обратили внимание на неудачную, по их мнению, пластику лица. Внешний вид артистки попадал «под удар» и раньше — например, во время гастролей в Башкирии.