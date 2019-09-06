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Facebook будет наказан за цензуру и дискриминацию русских

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Facebook будет наказан за цензуру и дискриминацию русских

Одним из самых утопичных прогнозов человечества, связанных с наступлением информационной эпохи, было ожидание того, что социальные сети станут, наконец, по-настоящему «свободным Интернетом». То есть местом, где дискуссия может вестись в максимально открытой манере, не допускающей ничьей цензуры по каким-либо политическим мотивам.

Казалось, что под запрет в Сети могут попасть только стопроцентно уголовные или публично осуждаемые поступки: разжигание национальной и расовой вражды, травля и издевательство над отдельными лицами, клевета и создание атмосферы страха, террористические угрозы.

В реальности оказалось, что монополизированные Америкой соцсети — такие как Facebook, Instagram, Twitter или YouTube — осуществляют обширнейшую цензуру в отношении своих пользователей, опираясь на абсолютно произвольные трактовки понятий «допустимости» или «запрещенности» тех или иных высказываний.

Facebook будет наказан за цензуру и дискриминацию русских

До сих пор такие ограничения находились, по сути, за пределами законодательного поля во многих странах, так как для интернет-цензуры практически не было законодательной базы. Однако нынешний разгул вседозволенности и произвола американских соцсетей может быть сведен к минимуму уже в самом ближайшем будущем.

Эта поправка — кого надо поправка

Как ни странно, популярная отсылка к первой поправке к конституции США, которую часто используют в спорах о цензуре в соцсетях, якобы действующих по федеральным американским законам, не совсем корректна. Камлание в либеральной прессе на «священную поправку» не учитывает интересного факта: запрет на посягательство на свободу слова, свободу прессы, свободу собраний, а также обеспечение гарантий свободы вероисповедания касается исключительно правительства США и властей отдельных штатов.

А вот частные компании, к которым формально относятся Facebook и другие сети, прямо не подпадают под положения первой поправки. Дело в том, что законодательство США разделяет «государственное ограничение свободы слова» (governmental abridgment of speech) и такое же «частное ограничение» (private abridgment of speech). Так вот, последнее, по американским законам, вполне допустимо: у частной компании есть в этому случае иммунитет от преследования!

Facebook будет наказан за цензуру и дискриминацию русских

Впрочем, еще в середине ХХ века выяснилось: целый ряд частных компаний обладают функциями, «традиционно относящимися к монополии государства». Соответствующие решения судов, правда, тогда касались не СМИ, а частных электрических компаний-монополистов — именно они были во многих вопросах приравнены в Штатах к государственным органам.

Кстати, похожими аргументами руководствовался и Верховный суд штата Нью-Йорк, когда оценивал действия полицейских по разгону демонстрантов движения Occupy Wall Street. Несмотря на то, что бывший член этого суда Уильям Дуглас отмечал, что свобода высказываний призвана «побуждать к спорам», а это, мол, эффективнее всего достигается через усиление неудовлетворенности или даже «вызов чувства возмущения у людей», решение суда в отношении #occupy носило строго противоположный характер.

Согласно ему, первая поправка к конституции США не давала демонстрантам права «бесконечно оккупировать» парк, так как она «не охватывает ситуацию, когда большое количество людей занимают значительную площадь: демонстранты не имеют права препятствовать работе бизнеса, перекрывать дороги или монопольно использовать общественные ресурсы».

Facebook будет наказан за цензуру и дискриминацию русских

Как видим, апелляция к «монопольному использованию общественных ресурсов», которое роднит глобальные социальные сети, и окажется скорее всего той самой «кощеевой иглой», потянув за которую, в перспективе можно будет добиться правосудия в американском суде в деле об ущемлении прав пользователей.

Однако борьба за такое решение предстоит, конечно, нешуточная. В частности, одно из последних дел против Google, Facebook, Twitter и Apple снова закончилось ничем: информационных монополистов опять отказались признавать таковыми.

Получается, что американское правосудие подходит к применению первой поправки крайне избирательно. Когда это нужно, то и демонстранты #occupy будут сочтены «монополистами», а когда конституция мешает настоящим информационным монополистам — то о ней можно забыть.

Трампа помог избрать Facebook: доказано американским судом

Федеральное агентство новостей — первое российское, а может быть, и мировое СМИ, которое осмелилось судиться в США с Facebook из-за цензуры и дискриминации в этой соцсети.

В своем иске российское издание подчеркивает: Facebook, проведя блокировку ФАН с неясной отсылкой к «нарушению условий пользовательского соглашения» и отказавшись давать какие-либо объяснения о реальных причинах бана, нарушил условия контракта. Кроме того, американская компания проявила недопустимую дискриминацию по принципу принадлежности к русской национальности или этносу.

Facebook будет наказан за цензуру и дискриминацию русских

В своем намерении поставить на место информационного монополиста ФАН отнюдь не одиноко: практически такой же самый иск подан против Facebook в Польше. Там с американским информационным монополистом судится польская неправительственная организация Civil Society Drug Policy Initiative (SIN), занимающаяся пропагандой доказательной политики в вопросе употребления наркотиков.

Попытка SIN «достучаться» до трудных подростков, рассылая им экспресс-наборы для выявления таких опасных веществ, как кокаин или героин в различных «солях» или «спайсах», была расценена Facebook как нарушение «пользовательского соглашения». Сейчас к делу SIN проявила интерес Еврокомиссия — не исключено, что Facebook получит проблемы не только в Польше, но и во всем ЕС.

Скорее всего, не радужны перспективы Facebook и в России: американская компания отказывается предоставить контрольным органам информацию о локализации персональных данных своих российских пользователей, что требуется по закону. Опасения властей РФ в отношении Facebook не беспочвенны — не далее как в июле детище Марка Цукерберга поставило своеобразный «антирекорд», получив судебное решение о штрафе на астрономические 5 млрд долларов (!) за массовую утечку пользовательских данных.

Facebook будет наказан за цензуру и дискриминацию русских

Интересно, что в рамках этого дела Facebook сочли виновным в передаче данных небезызвестной компании Cambridge Analytica. Оно собирала эту многомиллионную базу для составления политических портретов избирателей и... сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа. Так что «влияние на президентские выборы 2016 года», в котором американские власти долгие месяцы обвиняли ФАН, — это на самом деле прерогатива Facebook. И тут на счету — не вздорные подозрения, а решение американского суда!

Напомним, что обвинения в адрес ФАН, которые Facebook якобы положил в основание своего решения о блокировке, наоборот, основываются на недоказанных предположениях. Компания заявила, будто бы ФАН «вмешивалось в выборы США» и «использовало подложные аккаунты в сети», якобы маскируясь под американских граждан или группы. Однако никаких доказательств своей правоты, кроме «экспертных мнений» никому не известных людей,  Facebook до сих пор не привел.

Александр Домрин: США диктуют миру кастрированное понимание свободы

По словам ученого-американиста, профессора Высшей школы экономики Александра Домрина, ситуация с Facebook наглядно демонстрирует доктрину США, направленную на избирательное ограничение свободы слова.

«Эта позиция, связанная с ограничением свободы слова, удивительным образом роднит и демократов, и республиканцев. Гонения на движение Occupy Wall Street произошли в 2011 году, при президенте Бараке Обаме, но в тот же год вышла и программная статья нынешнего советника президента Трампа по национальной безопасности Джона Болтона», — напомнил эксперт.

Статья «Международное право» и американский суверенитет» утверждала, что любые положения международного права должны просто игнорироваться, если это мешает или вредит американским интересам, пояснил Домрин. С другой стороны, как подчеркивал Болтон, американское право надо пытаться всячески распространить на весь мир, с тем чтобы обеспечивать защиту интересов США, игнорируя местные законы и международные соглашения, свидетельствует собеседник ФАН.

Facebook будет наказан за цензуру и дискриминацию русских

Поэтому, по мнению ученого-американиста, сегодня в США идут сразу два деструктивных процесса. Первый — это размытие собственного корпуса изначальных свобод, когда-то заложенных в конституцию. Второй — одновременные попытки перенести получившийся «кастрированный» вариант на весь мир, с подчинением базовых свобод абстрактным «американским интересам».

«Первая поправка к конституции США, которую выстрадали поколения простых американцев, сегодня фактически мертва, — подчеркнул эксперт в своем комментарии ФАН. — Чтобы доказать ее нарушение со стороны правительственных органов и служб Соединенных Штатов, даже гражданину США в большинстве случаев надо будет дойти до Верховного суда. Он способен, конечно, вынести принципиальное решение, признающее нарушение первой поправки, но на это может уйти и 40, и 50 лет».

По словам эксперта, в случае частной компании такая задача многократно усложняется: в США сегодня гораздо проще ограничить свободу слова, нежели доказать в суде, что твои права на свободу высказываний были существенным образом ущемлены.

ФАН против Facebook

В целом, ситуацию с блокировкой ФАН в Facebook можно описать набором лаконичных фактов, которые и легли в основу судебного иска российского иска.

— ФАН никогда не создавало фиктивных имен или учетных записей в Facebook или какой-либо другой социальной сети. Учетные записи ФАН в Facebook были зарегистрированы под его собственным именем в соответствии с пользовательским соглашением Facebook.

— ФАН никогда сознательно не создавало ложных или вводящих в заблуждение новостных статей и публиковало все свои новостные статьи под собственным именем. Наше агентство никогда не стремилось повлиять на выборы в США или где-то еще — или каким-либо иным образом грубо вмешаться в демократические процедуры.

Facebook будет наказан за цензуру и дискриминацию русских

— Единственная схожесть между аккаунтами ФАН и любыми подобными аккаунтами, которые Facebook считает «неаутентичными» и контролируемыми виртуальной организацией «Агентство интернет-исследований», заключается в их национальной принадлежности.

— ФАН не нарушил условий предоставления услуг Facebook ни в каком виде, равно как и не нарушил никакой закон США, являясь прямой жертвой ущемления свободы слова, пусть пока и в определении «частного ограничения».

— Несмотря на серьезные доказательства того, что выводы Facebook были ошибочны, социальная сеть продолжает блокировать ФАН. Тем самым американская компания затрудняет доступ к новостям для сотен тысяч русскоязычных пользователей, которые узнавали новости от нашего СМИ через эту социальную сеть.

— Facebook, двулично заявляя о защите общественности от «фейковых новостей», в действительности занимается цензурой и лишением подписчиков ФАН доступа к легитимной новостной организации.

Facebook — инструмент спецслужб США

Впрочем, если допустить, что Facebook на деле выступает как инструмент спецслужб Запада в борьбе с Россией и другими неугодными странами, то все становится на свои места. Поскольку ФАН в основном действует на территории России, публикуя статьи на русском языке, удаление аккаунта нашего агентства из Facebook ограничивает возможность российских граждан по получению новостей, с которыми компания Цукерберга и его незримые кукловоды очевидно не согласны.

Сотрудничество Facebook с государственными органами США и, как следствие, полную применимость положений «государственного ограничения свободы слова», де-факто практикуемой этой компанией, легко установить. В момент разбирательств по делу Cambridge Analytica, пытаясь отвести от себя целый ряд угроз, Марк Цукерберг опубликовал видео, в котором прямо утверждал, что Facebook «активно работает с американским правительством в связи с продолжающимися расследованиями российского вмешательства».

Facebook будет наказан за цензуру и дискриминацию русских

Кроме того, обоснованно считается, что многие сотрудники из персонала службы безопасности Facebook в действительности являются действующими сотрудниками спецслужб, лишь формально числясь «бывшими» работниками правоохранительных органов США.

Все это приводит к парадоксальной ситуации: будучи информационным монополистом и избегая любого контроля, Facebook хочет диктовать новостной контент на основании собственных политических взглядов, тем самым пытаясь повлиять на освещение в СМИ внутренних событий в Российской Федерации. При этом действия Facebook по блокировкам удивительным образом совпадают со списком целого ряда лиц, в отношении которых правительственные органы США вводили санкции и предпринимали усилия по ограничению доступа к Интернету.

Лживость ситуации усугубляется тем, что правительство США и Facebook неоднократно обвиняли ФАН и другие российские информационные агентства в том, что они являются «агентами Кремля». При этом, как показывают решения американских судов, именно Facebook и другие информационные монополисты могут иметь самое непосредственное отношение к хищению персональных данных своих пользователей и осуществлению незаконного вмешательства в американские выборы.

Попытка блокировки ФАН со стороны Facebook в этом случае выглядит скорее как ограничение свободы слова по политическим мотивам — в связи с тем, что наши публикации наглядно показывают всю двуличность позиции этой американской компании.

А это и есть настоящая цензура и ограничение свободы — то есть ровно то, в чем столько раз безуспешно пытались обвинить Россию.

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