Facebook будет наказан за цензуру и дискриминацию русских

Одним из самых утопичных прогнозов человечества, связанных с наступлением информационной эпохи, было ожидание того, что социальные сети станут, наконец, по-настоящему «свободным Интернетом». То есть местом, где дискуссия может вестись в максимально открытой манере, не допускающей ничьей цензуры по каким-либо политическим мотивам.

Казалось, что под запрет в Сети могут попасть только стопроцентно уголовные или публично осуждаемые поступки: разжигание национальной и расовой вражды, травля и издевательство над отдельными лицами, клевета и создание атмосферы страха, террористические угрозы.

В реальности оказалось, что монополизированные Америкой соцсети — такие как Facebook, Instagram, Twitter или YouTube — осуществляют обширнейшую цензуру в отношении своих пользователей, опираясь на абсолютно произвольные трактовки понятий «допустимости» или «запрещенности» тех или иных высказываний.

До сих пор такие ограничения находились, по сути, за пределами законодательного поля во многих странах, так как для интернет-цензуры практически не было законодательной базы. Однако нынешний разгул вседозволенности и произвола американских соцсетей может быть сведен к минимуму уже в самом ближайшем будущем.

Эта поправка — кого надо поправка

Как ни странно, популярная отсылка к первой поправке к конституции США, которую часто используют в спорах о цензуре в соцсетях, якобы действующих по федеральным американским законам, не совсем корректна. Камлание в либеральной прессе на «священную поправку» не учитывает интересного факта: запрет на посягательство на свободу слова, свободу прессы, свободу собраний, а также обеспечение гарантий свободы вероисповедания касается исключительно правительства США и властей отдельных штатов.

А вот частные компании, к которым формально относятся Facebook и другие сети, прямо не подпадают под положения первой поправки. Дело в том, что законодательство США разделяет «государственное ограничение свободы слова» (governmental abridgment of speech) и такое же «частное ограничение» (private abridgment of speech). Так вот, последнее, по американским законам, вполне допустимо: у частной компании есть в этому случае иммунитет от преследования!

Впрочем, еще в середине ХХ века выяснилось: целый ряд частных компаний обладают функциями, «традиционно относящимися к монополии государства». Соответствующие решения судов, правда, тогда касались не СМИ, а частных электрических компаний-монополистов — именно они были во многих вопросах приравнены в Штатах к государственным органам.

Кстати, похожими аргументами руководствовался и Верховный суд штата Нью-Йорк, когда оценивал действия полицейских по разгону демонстрантов движения Occupy Wall Street. Несмотря на то, что бывший член этого суда Уильям Дуглас отмечал, что свобода высказываний призвана «побуждать к спорам», а это, мол, эффективнее всего достигается через усиление неудовлетворенности или даже «вызов чувства возмущения у людей», решение суда в отношении #occupy носило строго противоположный характер.

Согласно ему, первая поправка к конституции США не давала демонстрантам права «бесконечно оккупировать» парк, так как она «не охватывает ситуацию, когда большое количество людей занимают значительную площадь: демонстранты не имеют права препятствовать работе бизнеса, перекрывать дороги или монопольно использовать общественные ресурсы».

Как видим, апелляция к «монопольному использованию общественных ресурсов», которое роднит глобальные социальные сети, и окажется скорее всего той самой «кощеевой иглой», потянув за которую, в перспективе можно будет добиться правосудия в американском суде в деле об ущемлении прав пользователей.

Однако борьба за такое решение предстоит, конечно, нешуточная. В частности, одно из последних дел против Google, Facebook, Twitter и Apple снова закончилось ничем: информационных монополистов опять отказались признавать таковыми.

Получается, что американское правосудие подходит к применению первой поправки крайне избирательно. Когда это нужно, то и демонстранты #occupy будут сочтены «монополистами», а когда конституция мешает настоящим информационным монополистам — то о ней можно забыть.

Трампа помог избрать Facebook: доказано американским судом

Федеральное агентство новостей — первое российское, а может быть, и мировое СМИ, которое осмелилось судиться в США с Facebook из-за цензуры и дискриминации в этой соцсети.

В своем иске российское издание подчеркивает: Facebook, проведя блокировку ФАН с неясной отсылкой к «нарушению условий пользовательского соглашения» и отказавшись давать какие-либо объяснения о реальных причинах бана, нарушил условия контракта. Кроме того, американская компания проявила недопустимую дискриминацию по принципу принадлежности к русской национальности или этносу.

В своем намерении поставить на место информационного монополиста ФАН отнюдь не одиноко: практически такой же самый иск подан против Facebook в Польше. Там с американским информационным монополистом судится польская неправительственная организация Civil Society Drug Policy Initiative (SIN), занимающаяся пропагандой доказательной политики в вопросе употребления наркотиков.

Попытка SIN «достучаться» до трудных подростков, рассылая им экспресс-наборы для выявления таких опасных веществ, как кокаин или героин в различных «солях» или «спайсах», была расценена Facebook как нарушение «пользовательского соглашения». Сейчас к делу SIN проявила интерес Еврокомиссия — не исключено, что Facebook получит проблемы не только в Польше, но и во всем ЕС.

Скорее всего, не радужны перспективы Facebook и в России: американская компания отказывается предоставить контрольным органам информацию о локализации персональных данных своих российских пользователей, что требуется по закону. Опасения властей РФ в отношении Facebook не беспочвенны — не далее как в июле детище Марка Цукерберга поставило своеобразный «антирекорд», получив судебное решение о штрафе на астрономические 5 млрд долларов (!) за массовую утечку пользовательских данных.

Интересно, что в рамках этого дела Facebook сочли виновным в передаче данных небезызвестной компании Cambridge Analytica. Оно собирала эту многомиллионную базу для составления политических портретов избирателей и... сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа. Так что «влияние на президентские выборы 2016 года», в котором американские власти долгие месяцы обвиняли ФАН, — это на самом деле прерогатива Facebook. И тут на счету — не вздорные подозрения, а решение американского суда!

Напомним, что обвинения в адрес ФАН, которые Facebook якобы положил в основание своего решения о блокировке, наоборот, основываются на недоказанных предположениях. Компания заявила, будто бы ФАН «вмешивалось в выборы США» и «использовало подложные аккаунты в сети», якобы маскируясь под американских граждан или группы. Однако никаких доказательств своей правоты, кроме «экспертных мнений» никому не известных людей, Facebook до сих пор не привел.

Александр Домрин: США диктуют миру кастрированное понимание свободы

По словам ученого-американиста, профессора Высшей школы экономики Александра Домрина, ситуация с Facebook наглядно демонстрирует доктрину США, направленную на избирательное ограничение свободы слова.

«Эта позиция, связанная с ограничением свободы слова, удивительным образом роднит и демократов, и республиканцев. Гонения на движение Occupy Wall Street произошли в 2011 году, при президенте Бараке Обаме, но в тот же год вышла и программная статья нынешнего советника президента Трампа по национальной безопасности Джона Болтона», — напомнил эксперт.

Статья «Международное право» и американский суверенитет» утверждала, что любые положения международного права должны просто игнорироваться, если это мешает или вредит американским интересам, пояснил Домрин. С другой стороны, как подчеркивал Болтон, американское право надо пытаться всячески распространить на весь мир, с тем чтобы обеспечивать защиту интересов США, игнорируя местные законы и международные соглашения, свидетельствует собеседник ФАН.

Поэтому, по мнению ученого-американиста, сегодня в США идут сразу два деструктивных процесса. Первый — это размытие собственного корпуса изначальных свобод, когда-то заложенных в конституцию. Второй — одновременные попытки перенести получившийся «кастрированный» вариант на весь мир, с подчинением базовых свобод абстрактным «американским интересам».

«Первая поправка к конституции США, которую выстрадали поколения простых американцев, сегодня фактически мертва, — подчеркнул эксперт в своем комментарии ФАН. — Чтобы доказать ее нарушение со стороны правительственных органов и служб Соединенных Штатов, даже гражданину США в большинстве случаев надо будет дойти до Верховного суда. Он способен, конечно, вынести принципиальное решение, признающее нарушение первой поправки, но на это может уйти и 40, и 50 лет».

По словам эксперта, в случае частной компании такая задача многократно усложняется: в США сегодня гораздо проще ограничить свободу слова, нежели доказать в суде, что твои права на свободу высказываний были существенным образом ущемлены.

ФАН против Facebook

В целом, ситуацию с блокировкой ФАН в Facebook можно описать набором лаконичных фактов, которые и легли в основу судебного иска российского иска.

— ФАН никогда не создавало фиктивных имен или учетных записей в Facebook или какой-либо другой социальной сети. Учетные записи ФАН в Facebook были зарегистрированы под его собственным именем в соответствии с пользовательским соглашением Facebook.

— ФАН никогда сознательно не создавало ложных или вводящих в заблуждение новостных статей и публиковало все свои новостные статьи под собственным именем. Наше агентство никогда не стремилось повлиять на выборы в США или где-то еще — или каким-либо иным образом грубо вмешаться в демократические процедуры.

— Единственная схожесть между аккаунтами ФАН и любыми подобными аккаунтами, которые Facebook считает «неаутентичными» и контролируемыми виртуальной организацией «Агентство интернет-исследований», заключается в их национальной принадлежности.

— ФАН не нарушил условий предоставления услуг Facebook ни в каком виде, равно как и не нарушил никакой закон США, являясь прямой жертвой ущемления свободы слова, пусть пока и в определении «частного ограничения».

— Несмотря на серьезные доказательства того, что выводы Facebook были ошибочны, социальная сеть продолжает блокировать ФАН. Тем самым американская компания затрудняет доступ к новостям для сотен тысяч русскоязычных пользователей, которые узнавали новости от нашего СМИ через эту социальную сеть.

— Facebook, двулично заявляя о защите общественности от «фейковых новостей», в действительности занимается цензурой и лишением подписчиков ФАН доступа к легитимной новостной организации.

Facebook — инструмент спецслужб США

Впрочем, если допустить, что Facebook на деле выступает как инструмент спецслужб Запада в борьбе с Россией и другими неугодными странами, то все становится на свои места. Поскольку ФАН в основном действует на территории России, публикуя статьи на русском языке, удаление аккаунта нашего агентства из Facebook ограничивает возможность российских граждан по получению новостей, с которыми компания Цукерберга и его незримые кукловоды очевидно не согласны.

Сотрудничество Facebook с государственными органами США и, как следствие, полную применимость положений «государственного ограничения свободы слова», де-факто практикуемой этой компанией, легко установить. В момент разбирательств по делу Cambridge Analytica, пытаясь отвести от себя целый ряд угроз, Марк Цукерберг опубликовал видео, в котором прямо утверждал, что Facebook «активно работает с американским правительством в связи с продолжающимися расследованиями российского вмешательства».

Кроме того, обоснованно считается, что многие сотрудники из персонала службы безопасности Facebook в действительности являются действующими сотрудниками спецслужб, лишь формально числясь «бывшими» работниками правоохранительных органов США.

Все это приводит к парадоксальной ситуации: будучи информационным монополистом и избегая любого контроля, Facebook хочет диктовать новостной контент на основании собственных политических взглядов, тем самым пытаясь повлиять на освещение в СМИ внутренних событий в Российской Федерации. При этом действия Facebook по блокировкам удивительным образом совпадают со списком целого ряда лиц, в отношении которых правительственные органы США вводили санкции и предпринимали усилия по ограничению доступа к Интернету.

Лживость ситуации усугубляется тем, что правительство США и Facebook неоднократно обвиняли ФАН и другие российские информационные агентства в том, что они являются «агентами Кремля». При этом, как показывают решения американских судов, именно Facebook и другие информационные монополисты могут иметь самое непосредственное отношение к хищению персональных данных своих пользователей и осуществлению незаконного вмешательства в американские выборы.

Попытка блокировки ФАН со стороны Facebook в этом случае выглядит скорее как ограничение свободы слова по политическим мотивам — в связи с тем, что наши публикации наглядно показывают всю двуличность позиции этой американской компании.

А это и есть настоящая цензура и ограничение свободы — то есть ровно то, в чем столько раз безуспешно пытались обвинить Россию.