Банк России понизил ключевую ставку до 7%

Москва, 6 сентября. Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7% годовых. Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров, говорится в сообщении финрегулятора.

«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7% годовых», — говорится в сообщении Банка России.

В регуляторе отметили, что замедление инфляции продолжается, однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. В Центробанке добавили, что темпы роста экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России. Отмечается усиление рисков существенного замедления мировой экономики. При этом в финрегуляторе добавили, что до конца года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы.

В июле Центробанк России снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых. Сообщалось, что регулятор не исключает еще одно снижение ставки на ближайшем заседании.

Аналитики отмечали, что если российский регулятор решит снизить ставку, она опустится до уровня начала марта 2014 года. По мнению экспертов, у Центробанка также есть поводы для дальнейшего аккуратного снижения ставки. Речь идет о замедлении инфляции быстрее прогноза, росте экономики, а также снижении базовых ставок финансово-кредитными учреждениями