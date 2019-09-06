Милонов объяснил извращения дочери Навального тусовками ее отца с голыми мужиками

В семье Алексея Навального процветает насилие, об этом в личной переписке со своей любовницей рассказала его собственная дочь. Подробности жестокого обращения с девушкой стали известны из оказавшейся в распоряжении Федерального агентства новостей переписки Дарьи. Непростое положение в семье привело к деформации психики отпрыска одиозного блогера и толкнуло ее, если верить ее сообщениям в Telegram, к употреблению наркотических веществ, а также на секс с женщинами.

Дарья пожаловалась и на неприемлемое обращение родителей с ее младшим братом. По словам девушки, ей даже приходилось заступаться за мальчика перед матерью.

Отметим, мать Дарьи, с которой журналисты ФАН пытались связаться, не смогла опровергнуть приведенные в переписке подробности личной жизни.

Член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, многодетный отец Виталий Милонов прокомментировал в беседе с Федеральным агентством новостей безразличие четы Навальных к собственным детям.

«Дети, которые растут в «оппозиционной» семье, традиционно подвергаются колоссальному стрессу. Потому что их отец не оказывает детям должного внимания, он постоянно шляется по разным сомнительным местам. О каком здоровье в семье может идти речь, если их отец публично, на камеру тусуется с голыми мужиками на вечеринках по случаю того, что посадили очередных их каких-то «сородичей»?» — недоумевает парламентарий.

Также собеседник Федерального агентства новостей объяснил причины, по которым дочь блогера, согласно ее переписке, употребляет наркотики и вступает в половую связь с представительницами своего же пола. По его словам, родители не уделяли ребенку должного внимания и при этом сами пропагандировали ценности, которые и подтолкнули неокрепший ум к подобным действиям.