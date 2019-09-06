Резолюцию против восстановления G8 с Россией назвали в Совфеде ударом по Трампу

Демарш в Конгрессе США против возвращения Российской Федерации в G7 — это очередной виток внутриполитической войны и удар по американскому лидеру Дональду Трампу. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Не пустить Россию в G7

Член Демократической партии США Альбио Сайрес внес в Конгресс законопроект против возвращения Российской Федерации в «Большую семерку» (G7).

Согласно документу, участие России в международном клубе может быть возможным только при соблюдении определенных условий. Так, например, Сайрес настаивает на том, что Москва якобы «оккупировала» территорию Украины, а также совершает «атаки на демократии во всем мире». Американский конгрессмен считает, что если Москва хочет участвовать в саммите «Большой семерки», то ей нужно отказаться от подобных действий.

«Палата представителей США призывает всех лидеров группы семи выступить против возвращения России», — говорится в резолюции.

По мнению американского конгрессмена, президент Дональд Трамп идет против принятых в Соединенных Штатах законов и консенсуса международного сообщества, поддерживая возвращение Российской Федерации в G7. По мнению Сайруса, действия главы Белого дома ослабляют переговорную позицию Вашингтона.

Удар по Трампу

Как отметил Олег Морозов, эта резолюция адресована не России. Потому, что позиция Москвы на этот счет публично заявлена — Россия ни в какие «семерки» и «восьмерки» не рвется, и никаких инициатив на этот счет не проявляла.

«И более того, мы не раз говорили, что этот формат («Большая семерка»), при всем уважении к тем странам, которые туда входят, не так эффективен, как другие форматы, в которых собирается набольшее число стран. Поэтому эта акция адресована одному единственному человеку — Дональду Трампу. Он в различных сослагательных наклонениях не раз говорил о том, что надо бы с Россией пообщаться, в том числе на площадке G7 или G8. Это позиция Трампа. Он ее публично высказывает», — пояснил Олег Морозов.

По мнению сенатора, Трамп очень здраво объясняет свою позицию по поводу возвращения России в «Большую семерку». В мире есть проблемы, которые без России обсуждать на площадке G7 бессмысленно, потому что тогда эффект будет нулевой.

«Украина, Сирия, Иран, Северная Корея — все эти вопросы требуют нашего участия. Думаю, демарш американских конгрессменов — это очередной этап внутриполитической войны, где основная мишень нынешний президент США», — заключил Олег Морозов.

Ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился на предложение Эммануэля Макрона пригласить РФ на саммит «Большой семерки», который пройдет в 2020 году в США. В свою очередь российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Франции назвал полезными любые контакты со странами «Большой семерки», а также не исключил возобновления формата G8.