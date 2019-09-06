Памфилова прокомментировала ночную атаку на ее дом

Москва, 6 сентября. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что чувствует себя нормально после ночной атаки на ее дом.

Журналисты застали главу ЦИК на полях конференции «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», в которой принимают участие представители 30 стран. СМИ не могли не поинтересоваться самочувствием Памфиловой после ночного инцидента, пишет «Газета.ru». Однако глава Центризбиркома дала понять, что не намерена обсуждать произошедшее, дав лишь короткий комментарий, передает «Известия». Памфилова попросила журналистов не обсуждать ночное нападение на ее дом.

«Я прошу вас, ничего, — ответила она репортерам, — все нормально, переживу я это».

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на дом Памфиловой. По данным правоохранительных органов, прошедшей ночью — около 01.30 часов — в полицию поступил звонок о проникновении посторонних в дом в городском округе Истра Подмосковья. Предполагается, что злоумышленник в маске пролез через окно на террасу, а затем несколько раз ударил хозяйку электрошокером.

На данный момент полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию причастных к преступлению Как уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, расследование взяло на контроль руководство ведомства.

Как рассказал Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, следователи не исключают, что речь идет о грабителе, который ошибся с выбором дома. Кроме того, есть версия, что Памфилову хотели целенаправленно вывести из рабочего настроя в преддверии единого дня голосования. Однако, несмотря на инцидент, глава ЦИК не только приняла участие в международном мероприятии, но и никому не стала жаловаться на произошедшее.