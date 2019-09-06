В СПЧ назвали санкции США против России «актом саморазоблачения» российских либералов

Призыв конгрессменов из США ввести санкции против России после незаконных акций протеста является «актом саморазоблачения» американских политиков и организаторов протестов. С таким мнением в интервью Федеральному агентству новостей выступил член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод.

«Понятно, что они ведут одну политическую игру. Политики США даже не стали вникать в правовую составляющую этих митингов, которые были инициированы незарегистрированными кандидатами. Это откровенный шантаж и давление на избирательную систему», — подчеркнул он.

На самих оппозиционных митингах не прозвучало «ни одного здравого слова относительно развития Москвы и совершенствования избирательной системы».

«Это было просто скопище людей, для того чтобы провоцировать беспорядки и показывать в СМИ, как «страдают» оппозиционные политики», — указал собеседник ФАН.

Вероятно, и сами протестные акции имели своей целью включение американских политиков и международных структур, которые поддержали оппозицию.

«Это большая политика, настроенная на обострение отношений Запада с Россией, усиление политического и экономического давления с целью ослабить систему, спровоцировать развитие в РФ украинского сценария», — добавил общественник.

Однако американский президент имеет более сбалансированную политику по этому вопросу.

«Дональд Трамп демонстрирует более взвешенное отношение. Мы видим продолжение его переговоров с российскими властями и его желание вернуть Россию в мировое сообщество, что вызывает недовольство ряда европейских лидеров, — привел пример Брод. — Но Трамп — человек сугубо прагматичный. Он из большого бизнеса и понимает, что ослабить РФ невозможно».

Как показали последние пять лет, режим санкций и давления, наоборот, приводит к усилению российской экономики, особенно аграрного сектора и оборонно-промышленного комплекса.

«Трамп понимает, что с Россией лучше вести переговоры и искать точки соприкосновения мирным путем», — пояснил Брод.

После заявления американских конгрессменов о возможности введения новых санкций против России стало понятно, кто на самом деле курирует проведение в России протестных акций.

«Всем была заявлена вертикаль управления этим протестом. Вот главный вывод из этой истории», — подытожил Брод.

Ранее глава комитета по международным делам Палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член Палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали главу Белого дома ввести санкции в отношении лиц, по их мнению, якобы ответственных за «нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве». Член Совета Федерации РФ Константин Косачев назвал этот демарш американских политиков «вмешательством в выборы в России».