Кокорин вернется в «семью», а у Мамаева — два варианта

Алексеевский районный суд Белгородской области в пятницу удовлетворил ходатайство адвокатов футболистов-дебоширов Александра Кокорина и Павла Мамаева об их условно-досрочном освобождении. О перспективах спортсменов рассказал ветеран «Зенита» Алексей Стрепетов.

Советский и российский футболист и тренер Алексей Стрепетов, сегодня работающий в селекционном отделе ФК «Зенит», приветствовал решение суда освободить Кокорина и Мамаева условно-досрочно.

«Волна негатива давно схлынула, как у «семьи» — так мы называем наш клуб «Зенит», так и у болельщиков, и у всего российского народа. Мы все переживали за ребят, за их здоровье, за их возвращение в большой футбол... Ребята заслужили УДО своим поведением, своим отношением, своим раскаянием, извинительным письмом к народу, к пострадавшим. Суд принял верное решение, освободив их. А сам приговор, я считаю, пойдет Александру и Павлу только на пользу», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Алексей Стрепетов.

Что касается перспектив футболистов после освобождения, то, по словам Стрепетова, «Зенит» ждет Кокорина.

«Саша должен вернуться в родную «семью». И мы должны его принять, как близкого человека, который провинился, но все осознал и сейчас нуждается в нашей помощи. Задача тренерского и медицинского штаба — уделить особое внимание Кокорину для восстановления его функциональной и психологической готовности. Вся «семья» должна помочь Саше вернуться к обычной жизни. Чем он быстрее будет набирать свои кондиции, тем быстрее мы увидим его на поле. И очень важен разговор генерального директора «Зенита» с Кокориным. Они должны определить судьбу Саши. Мое личное мнение, как ветерана «Зенита», — Кокорин должен остаться в клубе, радовать болельщиков своей игрой, конкурировать с нашими Себастьяном Дриусси, Малкомом, Сердаром Азмуном и Артемом Дзюбой. У нас будет очень симпатичная атака, конкурентоспособная для Лиги чемпионов. «Зенит» не просто так оставил место для Кокорина в заявке на Лигу чемпионов. И есть время для заявки на чемпионат России», — сказал Стрепетов.

Что же касается Павла Мамаева, то, по словам Заслуженного мастера спорта СССР, у него есть два очень хороших варианта.

«Президент ФК «Краснодар», в котором Мамаев играл нападающим, принял решение расторгнуть контракт с футболистом, запятнавшим эмблему футбольного клуба. Сергей Галицкий имеет на это полное право. И как только об этом стало известно, первым, кто выступил в защиту футболистов, стал глава Чечни Рамзан Кадыров. Поддержали спортсменов и руководители ФК «Урал». И пока ребята находились за решеткой, открытым текстом говорилось, что футбольные клубы «Ахмат» и «Урал» готовы принять Мамаева на перевоспитание после его освобождения. То есть у Павла уже есть два варианта», — добавил Алексей Стрепетов.

Напомним, Кокорин и Мамаев в мае этого года были приговорены к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» после драк в центре Москвы, произошедших в октябре прошлого года, когда футболисты отмечали десятилетие своей дружбы. Это дело вызвало широкий общественный резонанс.