Пережив разбойное нападение, Памфилова продолжает активно работать — ЦИК

Москва, 6 сентября. Состояние председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, которая пережила разбойное нападение, позволяет ей участвовать в публичных мероприятиях, однако подход к прессе пока отменен. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

6 сентября глава Центризбиркома приняла участие в международной конференции «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение». Памфилова открыла мероприятие и поучаствовала в дискуссии, однако в перерыве покинула зал под руку с сопровождавшим ее мужчиной.

«Элла Александровна пока не готова давать комментарии, от ее имени сообщаем: в доме никакого ограбления не совершено, ничего не украли», — сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

Напомним, в ночь на 6 сентября злоумышленник в маске проник в дом Эллы Памфиловой, расположенный в городском округе Истра Московской области, и несколько раз ударил главу ЦИК электрошокером, а затем скрылся, передает РИАМО. После инцидента было возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал «360». Расследование взято на контроль руководства МВД.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, следователи не исключают версию попытки ограбления, однако предполагают, что злоумышленник хотел вывести Памфилову из строя перед приближающимся единым днем голосования, которое состоится 8 сентября.

Отметим, что в последние месяцы глава ЦИК находилась под давлением так называемой оппозиции, требующей допустить своих кандидатов до выборов в Мосгордуму. Напомним, правомерный отказ избирательных комиссий получили Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и другие сторонники скандального блогера Алексея Навального, предоставившие поддельные подписи.

Особенно здесь отличилась Любовь Соболь, 14,67% подписей которой оказались липовыми. Отметим, что «оппозиционерка» неоднократно становилась центральной фигурой скандалов, связанных с фальсификацией подписных листов. Например, столичные правоохранители обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь и ее «коллеги» не постеснялись использовать подписи мертвецов.

23 июля представители так называемой оппозиции встречались с Памфиловой. На тот момент председатель Центризбиркома только вышла с больничного, однако сторонники Навального пытались оказать на нее давление и вели себя агрессивно. Памфилова реагировала на выпады «оппозиции» максимально корректно и действовала строго в законодательных рамках, к чему призывала и остальных участников встречи.