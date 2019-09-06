Глава СПЧ РФ заявил о необходимости предоставить госохрану для Памфиловой

Москва, 6 сентября. Глава Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что председателю Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элле Памфиловой нужно предоставить госохрану.

«Мы крайне обеспокоены нападением на Эллу Александровну. Для нас она не только председатель ЦИК, но и наш добрый друг, и основатель и многолетний руководитель СПЧ», — цитирует «Интерфакс» Федотова.

По мнению главы СПЧ, сотрудники правоохранительных органов должны сделать все возможное для того, чтобы найти преступника, пишет «Газета.ru».

Как отметили в пресс-службе Центризбиркома, глава ЦИК Памфилова не относится к лицам, охраняемым госорганами. Под охраной находится «только само здание ЦИК, причем порядок прохода в это здание устанавливается документами Центральной избирательной комиссии».

Напомним, злоумышленник, личность которого в настоящее время не установлена, напал на Памфилову в ночь с четверга на пятницу. Инцидент произошел около 01.30 по московскому времени.

По информации источника Федерального агентства новостей, следователи предполагают, что речь идет о грабителе, который ошибся с выбором дома. Также не исключается, что Памфилову целенаправленно хотели вывести из рабочего настроя в преддверии выборов.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. Следователи возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, сообщили в пресс-службе МВД России.

Отметим, ЦИК и ее глава последнее время находится под постоянным давлением «оппозиции». Так, соратников скандального блогера Алексея Навального не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей. Например, юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь и другие «независимые кандидаты» Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин организовали штабы по подделке подписей, кроме того в их избирательных листах оказались подписи мертвецов.

Однако «оппозиционеры» признавать своих ошибок не стали и решили обвинить во всех неудачах на политическом поприще ЦИК. Соратники Навального начали устраивать несанкционированные митинги и пикеты с целью оказать давление на избиркомы.