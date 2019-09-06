В МИД и Госдуме рассказали, почему россияне гибнут на отдыхе за рубежом

Министерство иностранных дел РФ не зарегистрировало всплеска случаев смертей россиян на отдыхе за границей. Так в ведомстве прокомментировали Федеральному агентству новостей участившиеся в последние недели сообщения СМИ о трагических случаях в Турции.

Ранее широкое освещение в прессе получила история 12-летней Алисы А.: пострадавшая в бассейне отеля «Санхилл» россиянка скончалась в конце августа. Позднее стало известно о гибели 16-летней Софьи Л. В середине июля у девушки диагностировали аппендицит, однако спасти не смогли. Родители сообщали, что тело девушки было доставлено в Россию без некоторых органов. А в начале сентября в Турции погибла пятилетняя девочка из Архангельской области.

ФАН узнало у представителей МИД, Госдумы и ассоциации «Безопасность туризма», почему участились трагические сообщения, как вести себя тем, кто еще планирует отдых за рубежом, и появятся ли в ближайшее время соответствующие изменения в законодательстве РФ.

Кто ищет, тот всегда найдет

Летний период традиционно связан с увеличением количества россиян, выезжающих за пределы страны в туристических целях, и, к сожалению, с сопутствующим ростом числа происходящих с ними чрезвычайных ситуаций, рассказали в департаменте информации печати МИД России.

«2019 год не является в этом смысле исключением. В каждом из регистрируемых случаев дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации прилагают все возможные усилия, чтобы помочь российским гражданам в решении возникающих трудностей», — говорится в ответе на запрос ФАН.

При этом в министерстве уточнили, что ведется активная работа по информированию населения об особенностях пребывания в том или ином государстве, в том числе о различных аспектах, которые могут снизить риск попадания в такие ситуации.

«Соответствующая информация на регулярной основе актуализируется на электронных ресурсах министерства и российских загранучреждений, включая веб-сайты и аккаунты в социальных сетях», — уточняется в сообщении.

В частности, при планировании поездки за рубеж рекомендуется посетить сайт Ситуационно-кризисного центра МИД России. На ресурсе можно найти справочник по странам мира. Он содержит как общую информацию о каждом государстве — язык, религия, денежная единица и т. д. — так и данные о наиболее распространенных видах преступлений, рекомендации о посещении отдельных районов страны и правилах поведения среди местных жителей.

Также получить необходимые сведения можно, используя мобильное приложение «Зарубежный помощник». Оно стало доступно для отдыхающих в прошлом году, обратили внимание сотрудники министерства.

«Приложение востребовано — на сегодняшний день выполнено более 154 тысяч его установок. Пользователи «Зарубежного помощника» получают не только доступ к информации о потенциально опасных ситуациях в мире, но и в случае необходимости — практическую помощь. Можно позвонить в МИД, заказать обратный звонок, оставить свои данные о геолокации», — уточняется в ответе.

По данным департамента, таким образом уже получено и обработано более 50 тысяч обращений российских граждан.

Одним из инструментов повышения защищенности выезжающих за рубеж россиян является оформление страховки. Она покрывает расходы на оказание медицинской помощи за рубежом, в том числе в экстренной и неотложной формах, включая медицинскую эвакуацию, напомнили в министерстве.

Спасение утопающих — чьих рук дело?

Выезжая на отдых за границу, люди расслабляются и перестают думать о собственной безопасности, считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

«Увечья можно получить везде, вне зависимости от того, куда едут отдыхать наши сограждане: это может быть и в Москве, и в Сочи, и в городах любой другой страны. Все зависит от того, насколько ответственно люди относятся к своей безопасности во время отдыха», — заявил депутат.

Большинство же теряет бдительность, уверен парламентарий.

«Находясь на учебе или на работе, люди предельно собраны. Они понимают, что опасность может подстерегать практически на каждом повороте. На отдыхе они расслабляются, и их внимание рассеивается. А ведь именно в этот период, когда выезжают в незнакомое место, они, в первую очередь, должны думать о собственной безопасности и безопасности своих детей», — уверен член фракции ЛДПР.

И все же принятие на законодательном уровне дополнительных мер безопасности отдыха россиян за границей преждевременно, подытожил депутат.

Безопасность определяет спрос

Уровень безопасности определяет привлекательность страны для туристов, поэтому сами государства заинтересованы в организации качественного отдыха, считает глава ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь.

«После терактов не могут оправиться Шри-Ланка, Египет, Тунис. В связи с беспорядками и попыткой военного переворота туристический поток снизился на несколько лет и в Турции. Такие ситуации, безусловно, негативно отражаются на туристическом потоке», — рассказал Груздь.

О безопасности своих туристов за рубежом думает каждая уважающая себя страна, и все необходимые механизмы уже предусмотрены. В их числе: обязательное страхование, информирование о правилах пребывания в иностранном государстве, возможность получить помощь от министерства иностранных дел, федерального агентства по туризму, уточнил глава «Безопасности туризма».

При этом собеседник ФАН обратил внимание, что работу самой системы можно было бы сделать более эффективной.

«Что касается выездного туризма, то хотелось бы, во-первых, более четкого мониторинга ситуации с безопасностью в той или иной стране. Во-вторых, оперативного принятия адекватных решений по ограничению въезда или по предостережению граждан по выезду в другое государство в связи с какими-либо внутриполитическими событиями, экологическими проблемами, чрезвычайными ситуациями. В-третьих, информирования о мерах безопасности», — заявил Груздь.

По его словам, низкая активность в информационной работе приводит в том числе к тому, что россияне не соблюдают правила поведения за границей.

«Почему во всем мире удивляются поведению туристов из России? Иногда наши граждане могут не обращать внимания на запрещающие сигналы — о запретах на купание, о запретах на перемещение, посещение каких-то опасных мест. Я понимаю, что это адреналин, драйв, но все-таки это еще и культура», — сказал эксперт.

Повлиять на решение этого вопроса следовало бы и страховым компаниям. Они могли бы отказывать в выплате возмещений, если человек делал что-то, связанное с повышенным риском для его жизни, считает Груздь.

«Чтобы он понимал, что если что-то случится, то вся ответственность ляжет на него самого», — добавил собеседник ФАН.

Рейтинг опасных стран

Глава ассоциации также предложил на законодательном уровне возложить на МИД России и Ростуризм обязанность вести рейтинг стран по уровню безопасности.

«Таких рейтингов очень много, но их составляют эксперты международных форумов различные агентства, ассоциации. Хотелось бы, конечно, чтобы такие рейтинги создавала Всемирная туристская организация. И министерство иностранных дел, и Ростуризм, конечно, должны этим заниматься. Но, к сожалению, законодательно это на них не возложено. Не определено, что периодически необходимо на основании мониторинга создавать такие рейтинги, ранжировать страны с точки зрения безопасности для туристов», — уточнил Груздь.

Например, Госдепартамент США примерно раз в полгода проводит анализ состояния безопасности туризма во всех странах мира и рейтингует их на четыре категории, отметил он.

«Четвертая — категория самых опасных стран для посещения туристов: это воюющие Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан, некоторые африканские страны. Третий уровень — это примерно Гондурас, Гаити, куда также нежелательны поездки. Российская Федерация находится во второй группе стран — на уровне с европейскими странами, куда можно ехать, но помня о мерах предосторожности», — рассказал эксперт.

Он обратил внимание, что российские Кавказ и Крым также отнесены Госдепартаментом к четвертой категории.

«Здесь, на мой взгляд, просматривается геополитика. Я не вижу вопросов, связанных с безопасностью, это надуманные вещи. Нам бы следовало активнее заняться этой проблемой и отвечать тем же», — резюмировал Груздь.

Напомним, что по данным АТОР, ежегодно за рубежом умирает около 450 россиян. Большую часть тел репатриируют из Турции, Вьетнама и Испании.