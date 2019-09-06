Напасть на дом Памфиловой мог «невменяемый оппозиционный придурок», считает Гаспарян

Радиоведущий, писатель и общественный деятель Армен Гаспарян предположил, что на главу ЦИК мог напасть «невменяемый оппозиционный придурок».

Ранее в МВД сообщили, что в Подмосковье было совершено нападение на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой. Сам инцидент произошел в ночь на пятницу в городском округе Истра.

Как отмечают правоохранители, неизвестный в маске проник на террасу дома Памфиловой, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся. В настоящее время уже возбуждено уголовное дело о разбое.

Комментируя ситуацию, известный российский радиоведущий, писатель и общественный деятель Армен Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «на Эллу Памфилову могли напасть, чтобы вывести ее из строя перед выборами 8 сентября».

«Я вполне допускаю, что это сделал очередной невменяемый оппозиционный придурок вроде теперь уже всем известного Синицы. Ведь, как показывает практика, у всех этих «борцунов за свободу» всегда чрезвычайно плохо с серым веществом в голове. И здесь еще показательна реакция на произошедшее со стороны целевой аудитории «Эха Москвы». У них в комментариях уже договорились до того, что «это Рейхстаг». То есть это такая отсылка к эпохе Третьего рейха, когда поджог Рейхстага был использован как повод для начала гонений на политических оппонентов. Ну, это же просто демонстрация полной невменяемости, которая царит в рядах оппозиции, иначе это оценивать нельзя», — говорит собеседник ФАН.

Гаспарян выразил уверенность, что злоумышленника быстро найдут, так как руководство МВД взяло дело на особый контроль и скоро личность нападавшего будет известна.

«Кстати говоря, либеральная оппозиция уже заявила о том, что это подтасовка, что Элла Александровна сама себя ударила электрошокером дважды, а маски использует Росгвардия. Это лишнее доказательство степени поражения мозга у всей этой публики. Но вообще похоже на то, что ее хотели вывести из строя перед днем голосования 8 сентября, так как все мы видим абсолютно нездоровый ажиотаж, который устроили эти деятели вокруг выборов в этом году. Это по сути проверка боем своих сил перед электоральным циклом 2021 года», — заключил радиоведущий.

Нападение на главу ЦИК также могло быть организовано для того, что вывести Памфилову из строя перед международной конференцией «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение» в которой участвовали представители 30 стран. И в данном случае удивляет стойкость Эллы Памфиловой, которая даже после столь чудовищного инцидента приехала на мероприятие и штатно отработала. При этом мужественная женщина ни на что не жаловалась и отказалась уделять случившемуся повышенное внимание, попросив журналистов о том же.

Отметим, что ЦИК и, в частности, ее глава в последнее время находятся под давлением так называемой «оппозиции», которую не допустили до выборов в столичный парламент из-за превышения порога брака в собранных за них подписях. К примеру, протеже скандального блогера Алексея Навального Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие «независимые кандидаты», как выяснилось, организовали «фабрики» по рисовке подписей, а также использовали данные мертвецов.

Несмотря на допущенные ими же нарушения, так называемые «оппозиционеры» петициями, пикетами и митингами в столице решили оказать давление на избиркомы. Подобные действия, отметим, подпадают под статью УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

В частности, 23 июля состоялась встреча «независимых» кандидатов с Памфиловой. Во время разговора с главой ЦИК РФ, которая тогда только вышла с больничного, несостоявшиеся кандидаты вели себя максимально агрессивно. Памфилова же, наоборот, была корректна на встрече и действовала строго в рамках закона, призывая к этому всех собравшихся. Она стоически переносит проблемный период перед выборами в Мосгордуму и никому ни на что не жалуется.