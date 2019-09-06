Навальных могут лишить родительских прав из-за переписки их дочери, заявил Онищенко

Федеральное агентство новостей опубликовало расследование на основе присланной журналистам ФАН переписки Дарьи Навальной — дочери скандального блогера Алексея Навального. В переписке Дарья, которой 6 сентября исполнилось 18 лет, жалуется на жестокое обращение со стороны родителей и выражает опасения за судьбу младшего брата, а также признается в употреблении наркотиков и в гомосексуальных половых контактах.

Ситуацию вокруг семьи Алексея Навального прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач Геннадий Онищенко.

«Тут две самостоятельные проблемы, но в первую очередь меня тревожит ситуация с этой девочкой (Дарьей Навальной), — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — То, что она пишет, в первую очередь свидетельствует о психическом нездоровье ее родителей. Понимаю, что в этой ситуации она беспокоится о несовершеннолетнем брате (ему 11 лет). И, если брать за основу информацию, которая стала известна из ее переписки, может быть поставлен вопрос о лишении ее родителей родительских прав (на несовершеннолетнего брата)».

Геннадий Онищенко считает, что, если Дарья Навальная хочет самостоятельно завязать с асоциальным поведением, она заслуживает сочувствия и всяческой поддержки.

«Ее нужно поддержать, поскольку она высказывает тревогу о своем поведении, в том числе в связи с употреблением ею наркотиков, это говорит, что критика у нее все-таки присутствует, — отметил депутат ГД. — Конечно, хочу ей посоветовать избавиться от этой пагубы, в которую она попала: зависимость от наркотиков, асоциальное поведение, прежде всего половое, в чем она сама признается. Что касается брата, о котором она тревожится, то ей, как совершеннолетней, может быть стоит взять на себя заботу о нем или хотя бы поучаствовать в его избавлении от биологического окружения».

Вторая стороны этой проблемы такова: семейное неблагополучие крайне отрицательно характеризует самого Алексея Навального, который пытается представить себя лидером оппозиции, отмечает Онищенко.

«Что касается самого Навального, все это лишний раз подтверждает, что это вовсе не политический лидер, у которого есть какие-то политические принципы (правильные или неправильные — это уже история рассудит), в рамках которых он действует, идет на жертвы, в том числе жертвуя собой и своей семьей. Все это говорит, что Навальный — просто технологический инструмент в руках других людей. Это не политик, не политический деятель. Это просто говорящая кукла, которая читает чужие тексты, исполняет чужие задания и, естественно, оппозиционером его назвать нельзя. Он, (его соратница Любовь) Соболь и так далее — все это люди, которые даже не понимают, что делают. О чем тут говорить, если против Навального уже восстает его собственная дочь», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Ранее Дарья Навальная в своем блоге на YouTube сообщила, что получила приглашение на обучение в Стэндфордском университете в США.