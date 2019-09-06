В ЦИК рассказали, что пережившая ночное нападение Памфилова работает «в штатном режиме»

Председатель ЦИК России Элла Памфилова работает в соответствии со своим графиком. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил сотрудник избиркома.

Ранее появилась информация о разбойном нападении на подмосковный дом Памфиловой. По сообщениям СМИ, злоумышленник неоднократно ударил главу российского ЦИК электрошокером. Следователями полиции Московской области возбуждено уголовное дело.

«Сейчас она (Элла Памфилова. — Прим. ФАН) участвует в международной конференции, которая проходит в гостинице «Украина». У нас все в штатном режиме. Это большая конференция с участием первых лиц города и администрации. Никаких задержек и опозданий», — рассказал сотрудник ЦИК.

Сообщений о нападении или плохом самочувствии от самой Памфиловой не поступало, уточнил собеседник агентства. По его словам, глава избиркома проведет на мероприятии весь день, посещения ЦИК на сегодня не запланировано.

«Даже если что-то было — причем здесь выборы?», — ответил он на вопрос ФАН о том, может ли инцидент повлиять на предстоящее 8 сентября голосование.

Напомним, ранее на Памфилову оказывали давление представители оппозиции, планировавшие принять участие в выборах в МГД. Еще до того, как стало известно о решении ЦИК не регистрировать в качестве кандидатов Любовь Соболь, Илью Яшина, Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова, начали штамповаться петиции и проводиться сходки. Впоследствии в общении с ними Памфилова неоднократно давала понять, что решении было принято в рамках закона по причине выявления подделанных подписей.

В связи с активностью представителей оппозиции на пикеты вышли и муниципальные депутаты различных округов Москвы. Они требовали соблюдения российского законодательства и недопущения послаблений для «независимых» кандидатов.