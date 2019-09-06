Двухлетнюю девочку, пропавшую в Вологодской области, два дня спустя нашли живой. ФАН-ТВ



Девочка пропала 4 сентября около 11 часов. Мать Василисы признается, что оставила дочь на 10 минут, чтобы покормить младшего ребенка. Но этого оказалось достаточно, чтобы Василиса пропала из дома. В последний раз девочку видели играющей на детской площадке в селе Красное Тарногского района, затем около деревни Федоровской Тарногского района. К поискам были привлечены 174 человека. По словам руководителя отряда «Мещера» Национального центра помощи Алексея Шуйчикова, именно благодаря слаженной работе нескольких поисковых групп история не закончилась трагедией.

«В результате широкомасштабных поисковых мероприятий девочка была найдена в лесу, я хочу поблагодарить всех поисковиков, все группы, которые прибыли из Петербурга, Вологды, Вологодской области, Рязани, Москвы, очень многие люди откликнулись, большое спасибо. Только благодаря совместным усилиям неравнодушных людей девочка была найдена живой», — заявил Эдуард Шрамко, руководитель Управления СК РФ по Вологодской области.

«Это тот поиск, когда взаимодействие и слаженная работа победили все скандалы, всю ругань, потому что центр совместно с «Лизой Алерт» отрабатывали задачи. Две группы вышли на эту точку — «Лиза Алерт»-Лиса 11 и наша группа, которая тоже пошла в лес. Девочка найдена, она жива, состояние тяжелое, будем надеяться, что будет жива. Слава богу», — прокомментировал Алексей Шуйчиков, руководитель отряда «Мещера» Национального центра помощи.

К поискам также были привлечены местные жители и волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.