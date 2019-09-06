Суд освободил Мамаева и Кокорина по УДО. События дня. ФАН-ТВ

Мамаев и Кокорин выйдут досрочно
Долгая эпопея с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева подходит к концу. Суд освободил спортсменов по УДО — уже 17 сентября они покинут колонию в Белгородской области, если это решение не будет обжаловано. Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин и Мамаев в компании знакомых бурно отмечали годовщину дружбы. Праздник закончился избиением нескольких человек — водителя ведущей Первого канала и двух чиновников автопрома. Против футболистов «Зенита» и «Краснодара» возбудили уголовные дела о побоях и хулиганстве. Кокорина приговорили к полутора годам колонии, а Мамаеву дали год и пять месяцев. Как сложится их карьера теперь – дело темное. Но «Краснодар» от своего игрока уже отказался. А вот «Зенит» никаких решений пока не озвучил.
Демократы ополчились на Трампа
Демократы в американском парламенте опять недовольны своим президентом. И, конечно же, Россией. Конгрессмен Альбио Сайрес подготовил резолюцию против участия нашей страны в G7. Повод для беспокойства связан с заявлением Дональда Трампа — он неожиданно для всех решил пригласить коллегу Владимира Путина на следующий саммит «большой семерки», который пройдет как раз в США. Однако Сайрес напомнил о событиях «крымской весны» 2014 года и призвал всех лидеров клуба выступить против России. Сейчас за ее возвращение открыто выступил лишь американский президент, остальные либо поддержали Украину, либо постеснялись высказаться. Хотя, по словам Трампа, в своей позиции он не одинок (правда, называть конкретные «имена, пароли и явки» все же не захотел). Так что остается лишь догадываться.
Скончался Роберт Мугабе
Жители Зимбабве провожают сегодня целую эпоху. На 96-м году жизни скончался бывший президент Роберт Мугабе. О смерти сообщил его преемник, действующий глава государства Эммерсон Мнангагва. До недавнего времени Мугабе был самым пожилым правителем в мире. С 1987 по 2017 годы он занимал пост президента Зимбабве, а еще раньше, в течение семи лет был премьер-министром — с того самого момента, когда в 1980-м страна обрела независимость от Великобритании. Таким образом, политический мастодонт находился у власти почти 40 лет, но два года назад ушел в отставку под давлением военных. Мнангагва назвал предшественника иконой освобождения и отцом-основателем Зимбабве.
Пропавшая девочка найдена живой
А вот Вологодская область сегодня радуется истории со счастливым концом. Пропавшая двое суток назад в Тарногском районе девочка Василиса найдена живой — ее доставили в больницу, оказывают необходимую помощь. Но, в целом, ее жизни больше ничего не угрожает. Не иначе как чудо, ведь о судьбе двухлетнего ребенка не было известно ничего. Девочка пропала четвертого сентября в селе Красное — мать оставила ее в песочнице на несколько минут, но когда вернулась, на месте никого не оказалось. Вплоть до сегодняшнего дня поисками занимались почти 200 человек — спасатели, волонтеры и местные жители. В итоге Василису нашли в ближайшем лесу, хотя, как она забрела туда, совершенно неясно. МЧС в очередной раз напоминает: «не оставляйте детей без присмотра».
«В результате широкомасштабных поисковых мероприятий девочка была найдена в лесу, я хочу поблагодарить всех поисковиков, все группы, которые прибыли из Петербурга, Вологды, вологодской области, Рязань Москва, очень многие люди откликнулись, большое спасибо, человеческое спасибо. Только благодаря совместным усилиям неравнодушных людей девочка была найдена живой», — Эдуард Шрамко, руководитель Управления СК РФ по Вологодской области