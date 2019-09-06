Суд освободил Мамаева и Кокорина по УДО. События дня. ФАН-ТВ

Мамаев и Кокорин выйдут досрочно Долгая эпопея с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева подходит к концу. Суд освободил спортсменов по УДО — уже 17 сентября они покинут колонию в Белгородской области, если это решение не будет обжаловано. Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин и Мамаев в компании знакомых бурно отмечали годовщину дружбы. Праздник закончился избиением нескольких человек — водителя ведущей Первого канала и двух чиновников автопрома. Против футболистов «Зенита» и «Краснодара» возбудили уголовные дела о побоях и хулиганстве. Кокорина приговорили к полутора годам колонии, а Мамаеву дали год и пять месяцев. Как сложится их карьера теперь – дело темное. Но «Краснодар» от своего игрока уже отказался. А вот «Зенит» никаких решений пока не озвучил.

Демократы ополчились на Трампа Демократы в американском парламенте опять недовольны своим президентом. И, конечно же, Россией. Конгрессмен Альбио Сайрес подготовил резолюцию против участия нашей страны в G7. Повод для беспокойства связан с заявлением Дональда Трампа — он неожиданно для всех решил пригласить коллегу Владимира Путина на следующий саммит «большой семерки», который пройдет как раз в США. Однако Сайрес напомнил о событиях «крымской весны» 2014 года и призвал всех лидеров клуба выступить против России. Сейчас за ее возвращение открыто выступил лишь американский президент, остальные либо поддержали Украину, либо постеснялись высказаться. Хотя, по словам Трампа, в своей позиции он не одинок (правда, называть конкретные «имена, пароли и явки» все же не захотел). Так что остается лишь догадываться.

Скончался Роберт Мугабе Жители Зимбабве провожают сегодня целую эпоху. На 96-м году жизни скончался бывший президент Роберт Мугабе. О смерти сообщил его преемник, действующий глава государства Эммерсон Мнангагва. До недавнего времени Мугабе был самым пожилым правителем в мире. С 1987 по 2017 годы он занимал пост президента Зимбабве, а еще раньше, в течение семи лет был премьер-министром — с того самого момента, когда в 1980-м страна обрела независимость от Великобритании. Таким образом, политический мастодонт находился у власти почти 40 лет, но два года назад ушел в отставку под давлением военных. Мнангагва назвал предшественника иконой освобождения и отцом-основателем Зимбабве.