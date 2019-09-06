Путин прибыл в Амурскую область для посещения космодрома «Восточный»

Циолковский, 6 сентября. Президент РФ Владимир Путин по завершении рабочей программы на ВЭФ-2019 прибыл в Амурскую область, где планирует посетить космодром «Восточный». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президент осмотрит введенные в эксплуатацию сооружения, в частности стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава РФ ознакомится с еще строящимися объектами: со стартовым комплексом ракет тяжелого класса «Ангара» и городом Циолковский. После Путин проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома.

Напомним, накануне на пленарном заседании Восточного экономического форума российский лидер подчеркнул, что для развития «Восточного» необходимо сотрудничество стран, поскольку речь идет не о военном космодроме, а о комплексе сооружений для пусков в гражданских целях.

В связи с этим Москва готова привлекать к работе на «Восточном» иностранных партнеров. Президент уточнил, что в настоящее время решается вопрос, кто будет возводить следующие очереди.

Строительство «Восточного» ведется с 2011 года. Весной 2016 года с него впервые вывели на орбиту три спутника. Планируется, что в 2022 году с космодрома запустят беспилотный корабль «Федерация».

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что к работе над «Восточным» могут привлечь военных. При этом он отметил, что нынешнему подрядчику строительства второй очереди космодрома — производственно-строительному объединению (ПСО) «Казань» — работа тоже найдется.