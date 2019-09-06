Гендиректор «Зенита» заявил о готовности к встрече с Кокориным

Санкт-Петербург, 6 сентября. Генеральной директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев сообщил, что готов в ближайшее время встретиться с освобожденным по УДО нападающим сине-бело-голубых Александром Кокориным.

«Освобождение Кокорина — это хорошая новость для нас. Я встречусь с Кокориным в ближайшее время», — сказал Медведев РИА Новости.

Как стало известно ранее, Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство адвокатов футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Сейчас спортсмены отбывают наказание в Белгородской колонии. Решение суда вступит в силу через 10 дней, сообщает «Ридус». Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко рассказал, что во время отбывания наказания футболисты показали себя с хорошей стороны и пропагандировали здоровый образ жизни.

Напомним, осенью 2018 года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала, а через несколько часов в кофейне напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака, пишет «Вечерняя Москва». В драках принимали участие младший брат Александра Кокорина Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий.

8 мая 2019 года суд признал всех фигурантов виновными. Братья Кокорины получили по полтора года колонии общего режима. Мамаева и Протасовицкого суд приговорил к одному году и пяти месяцам колонии, сообщает РИАМО.