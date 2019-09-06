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Путин рассмотрит вопрос субсидирования авиаперелетов детей-инвалидов

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Путин рассмотрит вопрос субсидирования авиаперелетов детей-инвалидов

Владивосток, 6 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что рассмотрит возможность субсидирования проезда авиационным транспортом детей-инвалидов с Дальнего Востока в медицинские учреждения, расположенные в европейской части России.

На встрече с представителями общественности Дальнего Востока Путин подчеркнул, что такую задачу поставит перед соответствующими ведомствами, в том числе перед Минфином.

«Надо будет посчитать, сколько это стоит. Но я не думаю, что это такие большие деньги», — заметил российский президент.

Также он согласился обсудить вопрос, касающийся расширения использования материнского капитала для семей, которые живут в сельской местности, на подключение к центральному газоснабжению, водоснабжению и водоотведению.

Ранее Путин заявил, что будут приняты определенные решения для того, чтобы выпускники школ Приморского края могли получать качественное образование в родном регионе.

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