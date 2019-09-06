Президент Литвы заявил, что антироссийские санкции разделили ЕС

Брюссель, 6 сентября. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в ЕС нет согласия по вопросу антироссийских санкций.

Науседа призвал страны–члены ЕС прийти к общему знаменателю в вопросе антироссийских санкций. Он отметил, что ограничения против России разделили союз на противников и сторонников этих шагов.

«У нас в Евросоюзе нет единой позиции по России», — констатировал он.

Президент Литвы добавил, что в будущем это может повлиять на вопрос продления санкций против России. По его мнению, оно может «быть поставлено под сомнение рядом стран».

«Пока я не могу сделать никаких окончательных выводов», — приводит его слова издание Politico.

Напомним, отношения Москвы и стран Запада осложнились после воссоединения Крыма и РФ. В 2014 году жители полуострова отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В регионе был проведен референдум, на котором абсолютное большинство — почти 97% проголосовавших — выступили за воссоединение с Россией.

Киев отказался признать этот шаг крымчан и объявил республику так называемой «временно оккупированной территорией». Его поддержали США и страны ЕС. В Москве в свою очередь подчеркнули, что вопрос принадлежности Крыма закрыт — он часть России.

В конце июня этого года Совет ЕС официально продлил на полгода экономические санкции против России до 31 января 2020 года.