Российские родители объяснили извращения Даши Навальной атмосферой лжи и лицемерия в семье

Обнародованная переписка Дарьи Навальной, в которой девушка признается в употреблении наркотических веществ и нетрадиционных сексуальных отношениях, говорит о нездоровой ситуации в семье скандального блогера Алексея Навального. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС) Ольга Леткова.

Расследование ФАН

В распоряжении отдела расследований ФАН оказались материалы, которые говорят о физическом и психологическом насилии в семье Навального. ФАН удалось выяснить, что семья Навальных живет «дружно» лишь только в моменты фотосъемок для соцсетей.

Согласно обнародованной ФАН личной переписке Дарьи, предположительно, со своей девушкой, дочь Навального подвергалась физическому и психологическому давлению со стороны родителей. По ее же словам, для отца и матери она стала «мешком для битья». Она выразила большую обеспокоенность за своего младшего брата, который, как Дарья заметила, «не такой психологически сильный».

«И я уже давно поняла, что я для них как мешок для битья. Главное, чего я боюсь, что они это будут делать с Захаром, а он не такой психологически сильный, если так можно сказать, как я. Сейчас они не трогают его, потому что есть я и я пару раз вступалась за него, орала и говорила, что так нельзя. И типа смысл делать что-то с ним, когда я это терплю уже 12 лет почти», — жаловалась на критическую ситуацию в семье дочь Алексея Навального. (Орфография и пунктуация сохранены).

«Нет настоящей любви»

Как отметила Ольга Леткова, ситуация с дочерью Навального говорит о нездоровых отношениях в семье блогера.

«Семья сама по себе нездоровая. Дети становятся такими (употребление наркотиков, нетрадиционные сексуальные отношения. — Прим. ФАН) оттого, что между родителями и детьми нет здоровых отношений. Нет настоящей любви, настоящей опоры, искренности, чистоты. Всего того, к чему искренне стремится человек, особенно ребенок. Когда он видит, какие отношения между родителями, когда к нему такое отношение, то, это, конечно, негативно сказывается на ребенке. Я говорю не про жестокость, а про лицемерие и лживость. Ребенок испытает разрушительные эмоции: разочарование, злость, обида. Деструктивные чувства, которые преобладают в семье, безусловно, формируют личность ребенка. И тогда, когда у него нет любви, он становится наркоманом, отрешенным человеком», — пояснила Ольга Леткова.

Леткова задается вопросом, как Навальный пытается руководить массами, если даже у себя дома не может создать нормальную атмосферу. «Как он тогда собрался руководить государством?» — вопрошает председатель родительского комитета.

«Если человек не может в своей жизни навести порядок, и он получает постоянно негатив, то в остальном у него будет то же самое», — заключила Ольга Леткова.

Отдел расследований ФАН готов ответить на все вопросы СМИ, а также подтвердить достоверность полученной переписки.