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Депутат Госдумы предложил Тимати установить весы на входе в Black Star Burger

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Депутат Госдумы предложил Тимати установить весы на входе в Black Star Burger

Россияне должны иметь возможность проверить свой вес до употребления продукции ресторанов быстрого питания. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Госдумы Сергей Вострецов.

В конце августа Минздрав России сообщил о полуторакратном росте количества страдающих ожирением граждан. По данным ведомства, в 2013 году было зарегистрировано 1,4 миллиона пациентов с таким диагнозом. В 2018 году показатель преодолел отметку в два миллиона.

«Проблема избыточного веса набирает оборот. А лишние килограммы — это не просто одышка, когда пешком до пятого этажа поднимаешься. Это повышение риска возникновения диабета, проблем с сердцем, плохого настроения, в конце концов. Необходимо предпринять дополнительные профилактические меры прямо сейчас», — заявил Вострецов.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, одной из таких мер могла бы стать установка весов на входе в рестораны быстрого питания.

«На мой взгляд, было бы правильно предоставить посетителям возможность взвеситься перед едой, особенно если они планируют есть жареную калорийную пищу. Я напишу письма руководству популярных сейчас McDonalds, KFC, Burger King, а также Black Star Burger. Предложу им установить весы на входе в их заведения, а рядом разместить информационный щит: какой вес для какого роста является оптимальным», — рассказал Вострецов.

Депутат Госдумы предложил Тимати установить весы на входе в Black Star Burger

Если сами владельцы заведений не считают, что продают губительную для здоровья продукцию, они отзовутся, считает член фракции «Единой России».

«Например, на сайте Black Star Burger говорится, что бургер — вовсе не вредная еда, а бутерброд, в котором калорий меньше, чем в комплексном обеде. Если это правда, установка весов им только на руку сыграет», — отметил он.

Парламентарий выразил надежду, что Тимати удастся уговорить партнеров по бизнесу и подать пример всем остальным.

«В творчестве у него неплохо получается», — обратил внимание собеседник ФАН.

Кроме того, в таких заведениях на упаковке стоит крупным шрифтом указывать количество калорий, уверен депутат.

«Это должны быть крупные цифры прямо на крышке коробки или стакане, примерно такого же размера, как название продукта», — подытожил Вострецов.

Напомним, ранее в беседе с корреспондентом ФАН свое мнение о проблеме ожирения в России озвучил главный врач столичной городской клинической больницы №71 Александр Мясников. По его словам, возникновение вопроса как такового — это результат работы пищевой промышленности страны. Ситуация будет сохраняться, пока не изменится предложение на рынке.

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