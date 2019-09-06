Депутат Госдумы предложил Тимати установить весы на входе в Black Star Burger

Россияне должны иметь возможность проверить свой вес до употребления продукции ресторанов быстрого питания. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Госдумы Сергей Вострецов.

В конце августа Минздрав России сообщил о полуторакратном росте количества страдающих ожирением граждан. По данным ведомства, в 2013 году было зарегистрировано 1,4 миллиона пациентов с таким диагнозом. В 2018 году показатель преодолел отметку в два миллиона.

«Проблема избыточного веса набирает оборот. А лишние килограммы — это не просто одышка, когда пешком до пятого этажа поднимаешься. Это повышение риска возникновения диабета, проблем с сердцем, плохого настроения, в конце концов. Необходимо предпринять дополнительные профилактические меры прямо сейчас», — заявил Вострецов.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, одной из таких мер могла бы стать установка весов на входе в рестораны быстрого питания.

«На мой взгляд, было бы правильно предоставить посетителям возможность взвеситься перед едой, особенно если они планируют есть жареную калорийную пищу. Я напишу письма руководству популярных сейчас McDonalds, KFC, Burger King, а также Black Star Burger. Предложу им установить весы на входе в их заведения, а рядом разместить информационный щит: какой вес для какого роста является оптимальным», — рассказал Вострецов.

Если сами владельцы заведений не считают, что продают губительную для здоровья продукцию, они отзовутся, считает член фракции «Единой России».

«Например, на сайте Black Star Burger говорится, что бургер — вовсе не вредная еда, а бутерброд, в котором калорий меньше, чем в комплексном обеде. Если это правда, установка весов им только на руку сыграет», — отметил он.

Парламентарий выразил надежду, что Тимати удастся уговорить партнеров по бизнесу и подать пример всем остальным.

«В творчестве у него неплохо получается», — обратил внимание собеседник ФАН.

Кроме того, в таких заведениях на упаковке стоит крупным шрифтом указывать количество калорий, уверен депутат.

«Это должны быть крупные цифры прямо на крышке коробки или стакане, примерно такого же размера, как название продукта», — подытожил Вострецов.

Напомним, ранее в беседе с корреспондентом ФАН свое мнение о проблеме ожирения в России озвучил главный врач столичной городской клинической больницы №71 Александр Мясников. По его словам, возникновение вопроса как такового — это результат работы пищевой промышленности страны. Ситуация будет сохраняться, пока не изменится предложение на рынке.