Политолог назвал три причины, по которым Европа не сможет укрепиться на мировой арене

Будущий председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз должен действовать «решительно и уверенно, чтобы не пасть жертвой торговых войн США, а также защищать интересы от решительного Китая и противостоять растущим вызовам безопасности со стороны России». Об этом сообщает издание Politico.

Евросоюз не обладает теми возможностями на мировой арене, которые позволили бы ему ставить условия кому-либо, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

У будущего главы Евросовета не получится добиться этих результатов по нескольким причинам, пояснил Брутер.

«Во-первых, Евросоюз не настолько силен, чтобы кому-либо ставить условия. Это видно по текущей ситуации в торговых переговорах с США. Во-вторых, в Евросоюзе нет внутреннего единства. Принимать обязывающие решения в такой ситуации достаточно сложно. В-третьих, это общие фразы, к которым уже все привыкли. Об этом говорят все руководители Евросоюза. Но когда дело доходит до решений, то их принимать гораздо сложнее, чем говорить какие-то красивые слова», — заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

В заявлении Мишеля присутствуют стандартные для европейских лидеров фразы, которые сами по себе не имеют никакого смысла, говорит политолог. По его словам, в Европе придерживаются нескольких вариантов отношений с Россией.

«Этот набор фраз выражает общее отношение европейской политической элиты к России. В Европе есть три варианта отношений с Россией: партнерские, враждебные и конкурентные. Свести это к одному никак не получается. И это одна из трудностей Евросоюза. Поэтому все руководители находятся между конкурентной и враждебной позициями. Как будто они готовы на честную конкуренцию с Россией. Но когда дело доходит до нее, то они очень часто говорят, что Россия — это враждебная страна, поэтому конкурировать с ней не имеет смысла. Эти позиции между собой несоединимы, что в свою очередь затрудняет принятие решений», — добавил политолог.

В целом, как подчеркивает собеседник ФАН, Мишель разделяет позицию, что Россия и Евросоюз являются больше конкурентами, нежели врагами. Однако Брутер не готов говорить, какую линию будет реализовывать будущий глава Евросовета.

Ранее комитет постоянных представителей стран Евросоюза (ЕС) согласовал продление антироссийских индивидуальных санкций по Украине на полгода, срок действия санкций истекает 15 сентября.