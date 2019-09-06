В Совфеде назвали вмешательством в выборы предложение ввести новые санкции США против РФ

Москва, 6 сентября. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал вмешательством в выборы России намерение США ввести новые санкции из-за митингов.

Косачев прокомментировал инициативу председателя и старшего республиканца комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиота Энгела и Майкла Маккола ввести новые санкции против РФ из-за митингов. Они призвали президента США Дональда Трампа наказать тех, кто, по мнению конгрессменов, нарушил права человека во время санкционированных и несанкционированных акций в Москве, передает «Газета.ru».

«Разумеется, подобные призывы являются вмешательством США в российские выборы», — приводит слова Косачева РИА Новости.

Напомним, этим летом блогер Алексей Навальный и его сторонники по ФБК провели в Москве согласованные и незаконные акции. Поводом для проведения митингов стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму сторонников Навального. В ЦИК при этом неоднократно подчеркивали, что у так называемых независимых кандидатов, в том числе и Любови Соболь, превышен уровень брака в документах — были выявлены «подписи мертвецов» и фальсифицированные документы. Одной из точек подделки документов стала московская квартира, в которой работала целая «фабрика» мошенников.

На одной из незаконных акций провокаторы осуществили попытку нападения на правоохранителей. Два силовика пострадали от распыления перцового баллончика. Еще один провокатор кинул в полицейского урну, она попала в ногу страха порядка. СК РФ возбудил три уголовных дела по факту организации массовых беспорядков и нападения на сотрудников силовых структур.

Замглавы управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров оценил действия полиции на незаконных митингах. По его словам, стражи порядка действовали высокопрофессионально, в соответствии с законом.