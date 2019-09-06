Собянин назвал нецелесообразным отказ от классической процедуры проведения выборов

Москва, 6 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что полный отказ от классической процедуры проведения выборов, который предполагает личное присутствие избирателей на участках, является нецелесообразным.

На международной конференции «Цифровизация избирательных процессов» мэр российской столицы заметил, что законодательство РФ с каждым годом совершенствуется.

«Мы все более демонстрируем честность и прозрачность процедуры выборов, но избиратели во всем мире с каждым годом все меньше приходят на участки, все меньше явка на выборах. Особенно это касается местных выборов, где явка падает до 15%», — сказал Собянин.

По его словам, эти данные свидетельствуют о том, что в выборах принимает участие меньшинство населения.

«Это вызов. Какие бы технологии не придумали, человеку все равно сегодня необходимо прийти на избирательный участок», — объяснил мэр Москвы.

В настоящее время население привыкло получать услуги в электронном формате, поэтому все меньшему количеству людей становится понятен классический способ такого важного события как выборы, заметил Собянин. По его словам, во многих странах пытались ввести исключительно электронное голосование, которые не предполагало присутствие граждан на избирательных участках.

«Те страны, которые проводили эксперименты, отказались от этого способа. В Эстонии, насколько я знаю, этот способ прижился, но это единичные примеры», — отметил Собянин.

Однако он подчеркнул важность совершенствования процедуры избирательного процесса. Собянин сообщил, что экспериментировать в сфере нужно, и первым шагом в этом направлении станет процедура электронного голосования на выборах в Мосгордуму.

В мае текущего года сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по электронному дистанционному голосованию на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва. Согласно документу, для участия в электронном голосовании необходимо будет подать заявление с использованием специального программного обеспечения регионального портала госуслуг. Еще в начале марта мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что электронное голосование можно в рамках эксперимента протестировать на выборах в Мосгордуму. При этом он подчеркнул, что сейчас многие россияне живут в виртуальной среде, поэтому им важно дать возможность проголосовать в электронном формате.