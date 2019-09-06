Основателя компании «Рольф» Петрова объявили в международный розыск

Москва, 6 сентября. Сергея Петрова, который является основателем компании «Рольф», объявили в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Петров обвиняется в выводе за границу четырех миллиардов рублей. Следствие подало ходатайство о заочном аресте обвиняемого. Слушания должны начаться в ближайшее время, пишет ТАСС.

Кроме Сергея Петрова, фигурантами уголовных дел стали бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая, а также гендиректор «Панабел Лимитед» Георгий Кафкалия. Следствие также ходатайствовало о заключении их под стражу. Кроме того, в июне Басманный суд Москвы отправил под домашний арест главу департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро, сообщает НСН. Под домашним арестом он пробудет до 25 ноября 2019 года. Остальные обвиняемые сейчас находятся за рубежом, передает телеканал «360».

По данным следствия, Петров, Луковецкая и Кафкалия незаконно отправляли деньги на счет австралийского банка. Предполагается, что основатель автодилерской компании организовал преступную схему еще в 2014 году. В связи с незаконным выводом денег за границу в июне в петербургских и московских офисах «Рольфа» прошли обыски.

Отметим, что информацию по делу автодилерской компании ранее пообещал запросить у правоохранителей президент РФ Владимир Путин. Как впоследствии рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства ознакомился с фактурой данного дела.