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Погибшему юнармейцу Диме Новоселову посвятили мемориальную доску в родной школе

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Погибшему юнармейцу Диме Новоселову посвятили мемориальную доску в родной школе

Москва, 6 сентября. В школе Копейска открыли мемориальную доску в память о 13-летнем юнармейце Дмитрии Новоселове.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как 24 мая на одном из городских карьеров он бросился на помощь детям, упавшим в холодную воду. Парень спас двух мальчишек, но сам выбраться не смог.

Дмитрий Новоселов посмертно представлен к награде «Юнармейская доблесть», медаль вручил родителям погибшего руководитель регионального отделения «Юнармии» Алексей Зязев. Отметили и другого героя — Никиту Аде — он вместе с Дмитрием участвовал в спасательной операции. Никита получил от начальника Копейского пожарно-спасательного гарнизона Сергея Барышникова почетную грамоту.

Погибшему юнармейцу Диме Новоселову посвятили мемориальную доску в родной школе

В школе № 48 Копейска теперь есть мемориальная доска, посвященная Дмитрию. Ее открыла директор школы Любовь Апостолова, а одноклассники Димы посвятили ему искренние стихи.

Глава города Андрей Фалейчик предложил ежегодно, в день ухода Димы, проводить соревнования по велоспорту. Кроме того, в Копейске решили учредить премию детям за героические поступки.

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