Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Зимбабве Мугабе

Москва, 6 сентября. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве в связи со смертью многолетнего лидера государства Роберта Мугабе. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Он внес большой личный вклад в борьбу за независимость вашей страны, в построение институтов зимбабвийской государственности», — говорится в послании президента РФ.

Путин отметил, что в России политика будут помнить как последовательного сторонника развития дружественных отношений между Москвой и Хараре, который многое сделал для укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

Российский лидер передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким скончавшегося политика.

Напомним, экс-президент Зимбабве ушел из жизни в возрасте 95 лет. Мугабе с 1980 по 1987 годы занимал пост премьер-министра Зимбабве, а затем стал главой страны и управлял государством до 2017 года, пишет «Газета.ru».

С 24 июля 2014 года, после отставки президента Израиля Шимона Переса, и до 21 ноября 2017 года, вплоть до своей отставки являлся самым пожилым действующим главой государства на планете.

Ему пришлось покинуть занимаемый пост под давлением военных и руководства правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт». После этого пост главы государства занял Мнангагва, чью кандидатуру предложила партия. 30 июля 2018 года в Зимбабве прошли выборы, на которых Мнангагва победил с результатом 50,8% голосов.