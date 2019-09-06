Президент «Урала» прокомментировал информацию об интересе клуба к Мамаеву

Екатеринбург, 6 сентября. Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов в разговоре с Федеральным агентством новостей прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику Павлу Мамаеву, решением суда освобожденного по УДО.

Иванов напомнил, что на данный момент Мамаев является игроком «Краснодара».

«Мы ни с кем не ведем переговоров, трансферное окно закрыто, у Мамаева контракт с «Краснодаром». Мы не имеем права вступать с ним в переговоры, потому что у игрока действующий контракт. До зимы у нас никаких изменений команды не намечается», — пояснил президент «Урала».

Напомним, Кокорин и Мамаев отбывали наказание из-за драк в октябре прошлого года, в результате которых от их рук пострадали водитель телеведущей Первого канала Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак. Уголовное дело против футболистов было возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои», а затем переквалифицировано в «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к 1,5 года колонии общего режима, а Мамаева — к 1 году и 5 месяцам. После пребывания под стражей необходимое количество времени спортсмены подали на условно-досрочное освобождение. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил их ходатайство.