Адвокат Мамаева заявил, что ставить точку в деле футболиста еще рано

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение известных российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также младшего брата последнего — Кирилла об условно-досрочном освобождении. Они выйдут на свободу 17 сентября.

Адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов, который не смог присутствовать на судебном заседании, признался в эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей, что еще ждет официального подтверждения от своего коллеги Юрия Падалко, непосредственно представлявшего интересы троих фигурантов судебного заседания.

«Но, исходя из уже появившихся сообщений, могу сказать, что в скором времени они смогут вернуться к нормальной жизни и спорту, — отметил он. — Имею в виду Мамаева и братьев Кокориных. В отношении четвертого фигуранта — Александра Протасовицкого, насколько мне известно, в ближайшее время состоится ходатайство, и, полагаю, оно тоже должно быть положительно разрешено».

Несмотря на вынесенный в пятницу вердикт, говорить о том, что в этом громком деле поставлена точка, явно не приходится. Так как, по словам юриста, УДО — это не процедура для исправления судебных ошибок.

«Безусловно, мы ждали принятия решения об условно-досрочном освобождении — для того, чтобы дальше уже в спокойной обстановке продолжать в кассационном порядке обжалование вынесенного приговора, — заявил Бушманов. — И, соответственно, добиваться справедливости и законности для того, чтобы окончательное решение до миллиметра соответствовало и фактическим обстоятельствам дела, и требованиям закона, и требованиям обоснованности и справедливости».

Член адвокатского бюро «АВЕКС ЮСТ» выразил надежду, что рано или поздно он и его коллеги по данному делу будут услышаны вышестоящей судебной инстанцией. Тут имеется в виду не смягчение приговора или даже его отмена, а изменение некоторых позиций.

«Мы ведем речь о правильности квалификации действий каждого из фигурантов, — подчеркнул Бушманов. — Если в их действиях вообще не было состава преступления или кто-то из них непричастен, как, например, Мамаев к одному эпизоду, а Кокорин — полностью к другому. Однако же они за все это осуждены. Поэтому в этой части уголовное преследование должно быть прекращено».

Ну, а в остальной части квалификация наказания должна быть приведена в соответствие с требованиями закона. Позиция защиты футболистов никак не изменилась и будет изложена в последующих кассационных жалобах.

Адвокат Мамаева отметил, что с 1 октября начнет действовать новый порядок и кассационные жалобы уже будут рассматриваться не избирательно, а непосредственно на судебном заседании.

«Так что ставить точку в этом деле пока рано, — заверил он. — Но тут все будет исходить, конечно, из желания наших подзащитных. После того, как они покинут стены колонии, мы, безусловно, с ними встретимся и этот вопрос обсудим. Если получим их добро, то продолжим дальше эту борьбу. Но все основания для того, чтобы изменить решения, конечно же, есть».

Как уже говорилось выше, решение суда вступит в силу 17 сентября, и в этот день Мамаев и Кокорины выйдут на свободу. К слову, заместитель прокурора Алексеевского межрайонного суда заявил, что прокуратура не собирается обжаловать решение суда по УДО фигурантов громкого дела.

В октябре 2018 года Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы. Сначала они избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а потом в кафе — чиновника Минпромторга России Дениса Пака и ударили по лицу генерального директора НАМИ Сергея Гайсина, который пытался их успокоить. В мае 2019 года Пресненский суд Москвы назначил Кокориным по полтора года колонии общего режима, а Мамаеву и Протасовицкому — год и пять месяцев.