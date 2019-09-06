Путин заявил о необходимости развития спорта на Дальнем Востоке

Владивосток, 6 сентября. Президент РФ Владимир Путин поручит министерству спорта проработать вопрос о финансировании создания спортивных сооружений на Дальнем Востоке. С таким заявлением он выступил на встрече с представителями общественности по вопросам развития региона в рамках ВЭФ-2019.

Российский лидер подчеркнул, что Дальний Восток необходимо развивать разносторонне, а не только создавать культурный кластер. Путин вспомнил, как катался на горных лыжах на Камчатке, и обратил внимание на большое количество возможностей для занятий спортом и на Дальнем Востоке.

При этом президент отметил, что вопрос о создании спортивных сооружений в регионе связан с проблемой финансирования.

«Но идея хорошая. Мы подумаем. Соответствующее поручение Минспорту я дам», — заключил он.

Напомним, юбилейный ВЭФ организовали в столице Приморского края, он завершится 6 сентября. Председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», декан Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрей Быстрицкий в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что принятые на ВЭФ решения влияют на экономику не только стран большого Дальнего Востока, но и на всю мировую экономику

Российский лидер на полях ВЭФ обозначил ключевые направления, на которые Москва будет делать упор в ближайшие несколько лет для того, чтобы Дальний Восток успешно развивался. Федеральное агентство новостей привело главные тезисы главы государства.