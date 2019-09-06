Минфин предложил взимать налог с водителей BlaBlaCar

Москва, 6 сентября. Министерство финансов РФ предложило взимать НДФЛ с водителей, которые пользуются сервисом BlaBlaCar. Об этом говорится в ответе Минфина на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП).

Как сообщили в министерстве, сейчас все виды деятельности, которые не облагаются НДФЛ, четко прописаны в законе. Все исключения зафиксированы в статье 217 Налогового кодекса РФ, передает телеканал «360». В Минфине подчеркнули, что перевозка пассажиров в этот список не входит.

Как отмечают эксперты, введение налогообложения водителей BlaBlaCar приведет к повышению стоимости их услуг примерно на 13%. Кроме того, если с автомобилистов начнут взимать НДФЛ, это усложнит процесс регистрации в сервисе, пишет РИАМО.

Отметим, что в конце июня Минтранс РФ подготовил законопроект о регулировании сферы карпулинга (сервисы совместных поездок). Сейчас документ находится на стадии межведомственного согласования. Минтранс предлагает не считать плату за бензин доходом водителей, следовательно, эти средства нельзя облагать налогом, пишут «Известия». При этом в законопроекте предлагается ограничить количество перевозок попутчиков до двух в сутки.

Ранее члены Общероссийского объединение пассажиров (ООП) обратились к депутатам Госдумы РФ с предложением заблокировать сервис BlaBlaCar. Авторы инициативы утверждают, что через сервис продаются билеты нелегальных перевозчиков, что угрожает безопасности пассажиров.