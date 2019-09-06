Откуда берутся фейки боевиков о гибели военных РФ в Сирии

Министерство обороны РФ опровергло вброс о якобы гибели и ранении нескольких российских военных в сирийской провинции Хама у окраины Идлибской зоны деэскалации. В том, как именно, кем и для чего был распространен данный фейк, разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

В российском сегменте данные дезинформирующие сведения появились в газете «Ведомости». Издание, ссылаясь на собственного «военно-дипломатического источника», заявило будто бы вечером 4 сентября на пункте мониторинга РФ около поселения Джурин к северо-западу от Хамы произошел некий инцидент, по итогам которого якобы погибли три офицера вооруженных сил России, а еще два получили ранения.

«Никаких «российских наблюдательных постов» в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации «Идлиб» не существует. Данные, распространенные одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих не соответствуют действительности», — сообщили представители военного ведомства РФ.

Примечательно, что эта «эксклюзивная информация» от «Ведомостей» в абсолютно том же виде еще раньше появилась на сайте информагентства Al Masdar News, передает информационно-аналитический Telegram-канал Astra Militarum. Ливанский портал, в свою очередь, честно ставит ссылку на реальный первоисточник вброса — на джихадистские ресурсы.

Агентство Al Masdar News, хотя и постоянно публикует новости из Сирии, почти никак не фильтрует поступающие сообщения, в том числе и из аккаунтов боевиков. Однако в данной ситуации ливанский новостной центр по крайней мере указал источник фейка, в отличие от «Ведомостей».

Судя по всему, их «военно-дипломатический источник» — попросту выдумка. В действительности перед нами, скорее всего, лишь рерайт с Al Masdar News, уходящий корнями в Twitter-каналы протурецких радикалов из группировки «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир», считает Astra Militarum.

Они-то, в свою очередь, никогда не стесняются приврать о своих «боевых успехах» и представить обычный обстрел или попытку налета на позиции Сирийской арабской армии (САА) как чуть ли не столкновение с российским спецназом.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при министерстве обороны России Игорь Коротченко не исключил, что заметка «Ведомостей» — всего лишь редакционная ошибка. В интервью ФАН он сказал о чрезвычайной важности более тщательной проверки сведений из САР в условиях разворачивающейся против РФ информационной войны.

«Публикация «Ведомостей» вызывает удивление. Источники информации, конечно, всегда необходимо проверять. Тем более что против российской группировки вооруженной сил в Сирии ведутся информационные атаки. Однако, действительно, странно, что подобные fake news от боевиков запускаются и в наши СМИ. Тактика фейков джихадистов в определенной степени срабатывает. Но все-таки в целом ей достаточно успешно противостоит Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, который возглавляет генерал-майор Игорь Конашенков», — обратил внимание эксперт.

Он подчеркнул, что российская сторона была готова к подобным вбросам со стороны как боевиков, так и их покровителей, и потому специальная работа по подготовке к противодействию фейкам началась наряду со сборами военных перед началом сирийской кампании. Она оказалась вполне эффективной.