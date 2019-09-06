Путин назвал гиперболой уголовное наказание за кражу двух ведер картошки

Владивосток, 6 сентября. Президент России Владимир Путин назвал гиперболой уголовное наказание в виде нескольких лет тюрьмы за кражу двух ведер картошки.

На встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока президент обсудил наказание для нелегальных добытчиков золота. В дискуссии принял участие глава совета директоров концерна «Арбат», председатель Ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский.

По мнению Басанского, необходимо ужесточить наказание за незаконную разработку недр и добычу золота. Он пояснил, что в настоящее время действуют небольшие штрафы за незаконную добычу больших объемов золота.

«Я приведу пример, может об этом вам и не докладывают, — объявил Басанский, обращаясь к Путину, — если человек украл два ведра картошки, он получает от трех до пяти лет тюрьмы».

«Я думаю, что это гипербола, художественное преувеличение», — отреагировал на высказывание Путин.

Глава совета директоров концерна «Арбат» признал, что говорил образно.

«Вы тогда поясняйте», — дал ему совет российский лидер.

Басанский уточнил, что черный копатель получает около пяти тысяч штрафа, если добыл золота на стоимость меньше двух миллионов.

«Это действительно так… Хочешь работать — работай, но нарушил — отвечай не за пять тысяч рублей, — возмутился глава Ассоциации недропользователей Магаданской области. — Дисбаланс, понимаете, какой: накопал золота почти на 1,999 миллиона, рубля не хватит — пять тысяч штрафа».

На встрече Путин заявил, что считает необходимым доработать нормативные и законодательные акты о вольном приносе золота.