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Путин назвал гиперболой уголовное наказание за кражу двух ведер картошки

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Путин назвал гиперболой уголовное наказание за кражу двух ведер картошки

Владивосток, 6 сентября. Президент России Владимир Путин назвал гиперболой уголовное наказание в виде нескольких лет тюрьмы за кражу двух ведер картошки. 

На встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока президент обсудил наказание для нелегальных добытчиков золота. В дискуссии принял участие глава совета директоров концерна «Арбат», председатель Ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский.

По мнению Басанского, необходимо ужесточить наказание за незаконную разработку недр и добычу золота. Он пояснил, что в настоящее время действуют небольшие штрафы за незаконную добычу больших объемов золота.

«Я приведу пример, может об этом вам и не докладывают, — объявил Басанский, обращаясь к Путину, — если человек украл два ведра картошки, он получает от трех до пяти лет тюрьмы».

Путин назвал гиперболой уголовное наказание за кражу двух ведер картошки

«Я думаю, что это гипербола, художественное преувеличение», — отреагировал на высказывание Путин.

Глава совета директоров концерна «Арбат» признал, что говорил образно.

«Вы тогда поясняйте», — дал ему совет российский лидер.

Басанский уточнил, что черный копатель получает около пяти тысяч штрафа, если добыл золота на стоимость меньше двух миллионов.

«Это действительно так… Хочешь работать — работай, но нарушил — отвечай не за пять тысяч рублей, — возмутился глава Ассоциации недропользователей Магаданской области. — Дисбаланс, понимаете, какой: накопал золота почти на 1,999 миллиона, рубля не хватит — пять тысяч штрафа».

На встрече Путин заявил, что считает необходимым доработать нормативные и законодательные акты о вольном приносе золота. 

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