Получивший паспорт РФ защитник ДНР рассказал об участии в выборах

Защитник Донецкой Народной Республики Владимир Александров, позывной Кеп, летом получил паспорт Российской Федерации, а в воскресенье, 8 сентября, впервые будет голосовать на выборах в РФ.

Александров приехал в Донбасс из Киева в 2014 году. Доблестно воевал, имеет награды. На родину, где остались близкие, путь ему пока закрыт. На сегодняшний момент он живет в одном из регионов России. Пройдя все круги чиновничьего ада, защитник ДНР сначала получил вид на жительство, а этим летом стал наконец-то гражданином РФ и в воскресенье, 8 сентября, будет впервые в своей жизни голосовать на российских выборах.

Федеральное агентство новостей поговорило с Александровым о том, что он думает о грядущем народном волеизъявлении.

«Как сознательный и адекватный человек, в обязательном порядке принял решение участвовать в выборах, — заявил он. — До войны на Украине я голосовал на каждых выборах, кроме циркового шоу с «выборами» Петра Порошенко в мае 2014 года. Ну, и после получения паспорта гражданина России я, конечно же, никак не мог обойти вопрос выборов своим вниманием».

По словам собеседника ФАН, первое, что он сделал, — решил узнать, внесли ли его в соответствующие списки избирателей.

«Сначала позвонил по телефону в территориальную избирательную комиссию своего избирательного округа, где мне сказали, что надо идти на избирательный участок и там узнавать, есть ли я в списках избирателей. При себе иметь паспорт с пропиской! По телефону такой информации они не предоставляют. Сказали, что в случае, если меня нет, я имею право на месте написать заявление на включение в списки избирателей. На месте все проверил, все внесено», — рассказал Кеп.

Он отметил, что ответственные за это службы работают оперативно.

«Как мне сказали, в течение месяца после получения новоиспеченным гражданином паспорта отделы по вопросам миграции передают данные в избирательные комиссии для включения в списки избирателей. На крайний случай, если по какой-то причине человека не включили в списки, он может в любой момент, желательно, конечно, заранее, хотя бы за неделю до выборов, прийти с паспортом с пропиской и в участковой избирательной комиссии написать заявление на включение в списки избирателей, — объяснил Александров. — Так что каких-то препятствий для волеизъявления при голосовании гражданам бывшей Украины, получившим российское гражданство, не усмотрел, предубеждений тоже».

Что же касается того, за кого именно будет голосовать мужчина, то своего выбора он не скрывает и уверенно заявляет, что это Либерально-демократическая партия России.

«Ну а за кого буду голосовать лично я? За ЛДПР. Потому что только ЛДПР за эти пять лет постоянно и последовательно отстаивает позицию об упрощении получения российского гражданства нашими соотечественниками за рубежом, — уточнил он. — И Владимир Жириновский, и другие депутаты постоянно поднимают этот вопрос на заседаниях Государственной думы, профильного комитета, выносят его на обсуждение общественности. Причем они это делают систематически, а не время от времени, чтоб сорвать хайп, как сейчас модно говорить».

Ополченец также объяснил, что ему в целом близка программа ЛДПР.

«Ну и остальная их программа лично мне по душе, поскольку они хотят видеть Россию сильным, национально-ориентированным государством, основанным на тысячелетнем русском традиционализме и непреклонном отстаивании интересов России и русских по всему миру», — подытожил он.

Напомним, послезавтра, в единый день голосования, 8 сентября, в России пройдут выборы разного уровня. В том числе выборы депутатов Госдумы РФ, глав 19 субъектов России, а в 13 субъектах — выборы депутатов законодательных органов государственной власти.