Путин пообещал, что студенты Приморья смогут получать качественное образование

Владивосток, 6 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что будут приняты определенные решения для того, чтобы выпускники школ Приморского края могли получать качественное образование в родном регионе. Об этом глава РФ сказал на встрече с представителями общественности края.

Президенту России пожаловались на то, что из-за высоких проходных баллов в ДВФУ выпускники Приморского края не могут конкурировать с выпускниками из других регионов. Также есть проблема со стоимостью обучения. Так, по программам бакалавриата необходимо платить от 200 до 285 тысяч рублей в год, в магистратуре — до 390 тысяч рублей в год.

Путин согласился с тем, что количество студентов в основных образовательных центрах в Европейской части превышает потребность.

«Нужно создать условия, в том числе с помощью расширения бюджетных мест или с помощью квотирования, либо с помощью работодателей будущих, создать условия, чтобы здесь, на месте, люди могли получить соответствующее образование, причем нужного качества и уровня», — сказал глава РФ.

Он также отметил важность формирования таких условий, чтобы выпускники вузов были востребованы на рынке труда в том или ином регионе.

«Мы обязательно эти решения примем», — пообещал Путин.

Ранее Путин заявил, что на Дальнем Востоке необходимо обновить всю сеть учреждений культуры и образования. Также глава России сказал, что уже в самое ближайшее время льготный ипотечный кредит при ставке под 2% банки начнут выдавать молодым семьям региона, пишет «Газета.ru».