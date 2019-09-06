Запашный признался в фатальной ошибке с тиграми и мороженым

Москва, 6 сентября. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в эфире кулинарного шоу рассказал о своей ошибке, которую допустил во время съемок рекламного ролика с тиграми и мороженым.

В разговоре с ведущей программы «Легкая еда», балериной Кристиной Кретовой народный артист РФ признался в глобальной ошибке, которую допустил на съемках ролика о популярном лакомстве.

«Режиссер спросил, можно ли сделать так, чтобы звери тоже ели мороженое? Я был уверен, что они будут совсем не против — молоко же!» — вспомнил Запашный.

Однако, по его словам, десерт пришелся по вкусу только одной тигрице из 16 принимавших участие в съемках, лишь она одна оказалась сладкоежкой.

«Остальные животные посмотрели на меня, как на дебила, мол, что ты нам предлагаешь? Где мясо?» — цитирует дрессировщика «Царьград».

При этом Запашный добавил, что раньше задумывался о вегетарианстве, однако решил отказаться от этой идеи. Дрессировщик соблюдает определенный режим питания, чтобы набрать вес.

Ранее стало известно, что брат народного артиста РФ Аскольд Запашный перенес срочную операцию на позвоночнике в Германии. Как уточнил дрессировщик, она стала уже пятой по счету, пишет «Газета.ru». Запашный надеется быстро реабилитироваться и снова приступить к работе.

Отметим, что и гендиректор Московского государственного цирка не раз оказывался под наблюдением врачей. К примеру, в феврале 2017 года немецкие медики провели ему операцию по замене межпозвоночного диска шейного отдела.