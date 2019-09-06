Сирия, 6 сентября. Курды заявили о том, что подбили турецкий вертолет в Иракском Курдистане. Возобновились перестрелки между YPG и протурецкими боевиками в Северном Алеппо. САА арестовала мужчину в Даръа по подозрению в ведении подпольной деятельности, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы позиций исламистов юго-западнее Алеппо; арестовали мужчину на юге Даръа по подозрению в подпольной деятельности в регионе.

Курды: заявили о том, что подбили вертолет ВВС Турции на севере Ирака; ведут перестрелки с протурецкими боевиками на севере Алеппо; открыли беспорядочную стрельбу во время рейда в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА на юге и на западе Идлиба.

Провинция Алеппо

К юго-западу от административного центра провинции вновь отмечаются взаимные обстрелы на линии соприкосновения сил боевиков вооруженной оппозиции и правительственных войск. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) атакуют огневые позиции исламистов в окрестностях населенного пункта Джазрайя. Сведения о нанесенном радикалам уроне в настоящий момент выясняются. Напомним, накануне ответные удары сил САР также пришлись по военным объектам джихадистов недалеко от города Халса.

Тем временем военный источник в сети Twitter (smmsyria) сообщает о том, что в северной части региона возобновилось вооруженные столкновения между протурецкими боевиками и Отрядами народной самообороны (YPG). Противники обмениваются ударами недалеко от города Кабасин к северо-востоку от Алеппо. О потерях сторон в живой силе или военной технике пока неизвестно.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне поступали сведения о рейдах «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в городах Дибан и Шхиль к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Стало известно о том, что во время обысков в Шхиле была открыта беспорядочная стрельба, в результате которой погиб один из местных жителей. Еще ряд гражданских лиц получил ранения. По данным новостного портала Orient-News, сириец скончался после того, как в его дом попали несколько пуль. Случившееся подвигло лидеров местных племен организовать собрание, на котором было принято решение о введении в городе режима прекращения огня, передает Twitter-канал (DeirEzzor24).

Провинция Даръа

Интернет-портал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что военная разведка Сирийской арабской армии (САА) арестовала мужчину в районе Даръа Аль-Балад на юге административного центра провинции по подозрению в связях с исламистами, осуществляющими подпольную деятельность в регионе. По предварительным данным, задержанный может иметь отношение к организации атак на военнослужащих правительственных сил. Напомним, несмотря на полную зачистку территорий Даръа от боевиков вооруженной оппозиции и террористов подконтрольного ИГИЛ1 формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», время от времени в провинции происходят вылазки бывших радикалов, которые пошли на примирение с правительством САР летом прошлого года.

Провинция Идлиб

Правительственные войска продолжают атаковать укрепрайоны радикальных бандгрупп вооруженной оппозиции на границах «Большого Идлиба» с целью предотвратить возможные нападения с их стороны. Как передает информационный портал Step News Agency, бойцы проасадовских ополченческих отрядов ударили по военным объектам террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» и ее союзников на подступах к городу Бдама в западной части провинции. Как известно, джихадисты, дислоцирующиеся в данном районе, неоднократно предпринимали попытки атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» в соседней Латакии. В то же время артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет огонь по оборонительным сооружениям исламистов «Джебхат Ан-Нусры»1*** недалеко от населенных пунктов Аль-Амирия, Тель Ан-Нар и Кафр-Саджна в южной части региона. Информация о потерях джихадистов в живой силе или технике пока уточняется.

Ирак

Агентство новостей ANHA News заявляет о том, что курдским боевикам, участвующим в столкновениях с турецкими военными в Иракском Курдистане, удалось подбить вертолет ВВС Турции в районе Хакурк. Никаких сведений о судьбе экипажа пока не поступало. Напомним, Анкара действует на севере Ирака в рамках операции «Коготь», о начале которой было объявлено в конце мая. Ранее турецкие СМИ публиковали данные о том, что за время третьего этапа кампании в августе были уничтожены не менее 120 радикалов Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией.

1 Организация запрещена на территории РФ.