Главный тренер «Ахмата» прокомментировал интерес к Мамаеву

Москва, 6 сентября. Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в разговоре с Федеральным агентством новостей прокомментировал информацию об интересе грозненского клуба к полузащитнику Павлу Мамаеву, 6 сентября освобожденному по УДО решением Алексеевского районного суда Белгородской области.

«Встречать мы его не поедем. Пока что рано говорить о том, как будет развиваться ситуация. Можно только порадоваться, что они (Павел Мамаев и Александр Кокорин. - Прим. ФАН) были освобождены. Наверное, им понадобится какое-то время для того, чтобы прийти в себя. После такой длительной паузы необходимо будет понять, в каком они будут состоянии. Ведь не так просто набрать форму, вернуться на свой уровень», — считает наставник «Ахмата».

Ранее сообщалось, что грозненский клуб заинтересован в Мамаеве. Напомним, Кокорин и Мамаев отбывали наказание из-за драк в октябре прошлого года, в результате которых от их рук пострадали водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои», а затем было переквалифицировано в «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к 1,5 годам колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. После пребывания под стражей необходимого количества времени футболисты подали на условно-досрочное освобождение. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство заключенных.