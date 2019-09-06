В партии Зеленского заявили о возможном расширении «нормандского формата»

Киев, 6 сентября. «Нормандский формат» может расшириться до конца года за счет США и Великобритании. Об этом заявил глава президентской фракции в Верховной раде Украины «Слуга народа» Давид Арахамия.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, который приехал в Киев с визитом. Украинский лидер подчеркнул, что Киев поддерживает присоединение Штатов к «нормандскому формату».

«Я очень поддерживаю эту позицию, что надо расширять формат и привлекать Соединенные Штаты и Великобританию. Я думаю, что мы с этим справимся уже к декабрю. <…> Мы очень активно работаем над этим вопросом», — приводит слова Арахамии агентство «РБК-Украина».

Напомним, сейчас в состав «нормандской четверки» входят Россия, Германия, Франция и Украина. На встречах в «нормандском формате» обсуждаются вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе. Отметим, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ранее заявлял, что в Вашингтоне довольны «нормандским форматом», сообщает телеканал «360».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что ближайший саммит в «нормандском формате» может пройти в сентябре. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что встреча состоится в Париже. Как пишет НСН, в Берлине уже начали готовиться к саммиту. Ожидается, что на встрече поднимут не только вопросы, касающиеся Донбасса, но и проблемы транзита российского газа в Европу через Украину, сообщает «Газета.ру».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей пожелали отделиться и провозгласили две народные республики — ЛНР и ДНР. Несмотря на достигнутые на встречах в Минске соглашения о прекращении огня, перестрелки в Донбассе все еще продолжаются.