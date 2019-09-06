Путин призвал изобрести гибкий подход в работе с медкластерами в РФ

Владивосток, 6 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что в российских медицинских кластерах нельзя все делать по стандартам других государств, необходимо изобрести гибкий подход и действовать максимально аккуратно. Своим мнением глава РФ поделился в пятницу в столице Приморья на встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока.

Генеральный директор агентства медицинского туризма «Верналь» Вера Вахонина объяснила, что есть сложности вхождения иностранных клиник в этот кластер. Она заметила, что «если эти клиники будут приходить из стран, входящих в состав ОЭСР, где уровень здравоохранения очень высок, смысл перерегистрации подобного рода вхождения клиник очень сильно может затянуть процесс».

Президент РФ сказал, что в вопросах медицины в целом подход правильный, однако «слепо брать и перекладывать на нашу почву все, что делается за границей, видимо, маловероятно, потому что несет в себе определенные риски качества».

«Стандарты разные у нас частенько, но это совсем другая сфера, то, что я сейчас в качестве примера привел», — объяснил Путин, заметив, что в Европе «нет таких снеговых нагрузок, как в России и как в Приморье».

Путин обратил особое внимание на то, что если в РФ делать все как в европейских странах, то «у нас крыши рухнут». А медицина, как заметил российский президент, совсем другая сфера.

«У нас, например, все-таки некоторые требования выше. Тоже другую сферу возьмем, допустим, санитарный надзор — у нас требования выше, чем даже в европейских странах по отдельным видам продуктов. То же самое может касаться и лекарств, хотя есть избыточные требования и там», — сказал лидер РФ, заметив, что необходимо изобрести гибкий подход.

Также Путин подчеркнул, что услугами подобных медицинских кластеров могут воспользоваться не все, а только те люди, у которых есть определенный уровень дохода.

Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству РФ подготовить предложения по дополнительным выплатам медицинским работникам.