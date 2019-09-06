Кандидат в Мосгордуму Боровик подал в суд на «Умное голосование» Навального за клевету

Москва, 6 сентября. Кандидат в депутаты Мосгордумы по 43-му округу Евгений Боровик подал в суд иск о защите чести и достоинства к скандальному блогеру Алексею Навальному и его так называемому «Фонду борьбы с коррупцией» за клевету.

Причиной, по словам кандидата, стало то, что в «Умном голосовании» Навального его причислили к партии «Единая Россия».

«Этому всему предшествовала нехорошая история, когда один из приближенных к Навальному людей звонил мне и предлагал за деньги поддержать меня. Я отказался. Я думаю, это (причисление к «Единой России». — Прим. ФАН) была месть», —пояснил Боровик.

В иске кандидат потребовал опровергнуть информацию, представленную в «Умном голосовании». Он уточнил, что принципиальным для него является не то, где будет размещено опровержение, а само решение суда, подтверждающее недостоверность информации. В иске при этом денежная компенсация не заявлена.

Отметим, что по 43-му округу зарегистрированы на выборы, помимо Боровика, также Сергей Митрохин, Дмитрий Кошлаков-Крестовский и Роман Климентьев.

«Умное голосование» — проект, в котором москвичей начала призывать участвовать так называемая «оппозиция» во главе с Навальным, провалив митинги в столице.

Всего на выборах в Мосгордуму к настоящему времени зарегистрировано 233 кандидата. 171 из них представляет партии, 62 являются самовыдвиженцами. Отказы в регистрации получили 57 кандидатов из-за превышения порога брака в собранных за них подписях.

В частности, не допустили до выборов протеже Навального Дмитрия Гудкова, Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Илью Яшина и других «независимых кандидатов» и представителей непарламентских объединений. Их сняли с выборов из-за фальсификаций. Оказалось, что «оппозиционеры» организовали «фабрики» по рисовке подписей, а также использовали данные мертвецов.