Двухлетняя девочка найдена живой в Вологодской области спустя двое суток

Вологда, 6 сентября. Двухлетняя Василиса П. найдена живой в Вологодской области. О судьбе девочки ничего не было известно двое суток.

В последний раз девочку видели играющей на детской площадке в селе Красное Тарногского района. Она пропала 4 сентября около 11 часов. Мать Василисы пояснила, что оставила дочь буквально на 10 минут, чтобы покормить свою новорожденную девочку. Когда родственница вернулась — старший ребенок пропал.

Василиса была одета в платье синего цвета в горошек, а также синюю шапочку с белой полоской, синие колготки.

К поискам малышки были привлечены 174 человека, среди которых спасатели, сотрудники правоохранительных органов, местные жители и волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Удалось установить, что девочку видели около деревни Федоровской Тарногского района.

Как сообщили источники ФАН, в пятницу Василису нашли. Девочка жива.