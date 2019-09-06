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Двухлетняя девочка найдена живой в Вологодской области спустя двое суток

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Двухлетняя девочка найдена живой в Вологодской области спустя двое суток

Вологда, 6 сентября. Двухлетняя Василиса П. найдена живой в Вологодской области. О судьбе девочки ничего не было известно двое суток.

В последний раз девочку видели играющей на детской площадке в селе Красное Тарногского района. Она пропала 4 сентября около 11 часов. Мать Василисы пояснила, что оставила дочь буквально на 10 минут, чтобы покормить свою новорожденную девочку. Когда родственница вернулась — старший ребенок пропал.

Василиса была одета в платье синего цвета в горошек, а также синюю шапочку с белой полоской, синие колготки.

К поискам малышки были привлечены 174 человека, среди которых спасатели, сотрудники правоохранительных органов, местные жители и волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Удалось установить, что девочку видели около деревни Федоровской Тарногского района.

Двухлетняя девочка найдена живой в Вологодской области спустя двое суток

Как сообщили источники ФАН, в пятницу Василису нашли. Девочка жива.

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