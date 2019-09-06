Путин пообещал разобраться с нелегальными китайскими турфирмами в Приморье

Владивосток, 6 сентября. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с нелегальными зарубежными туристическими фирмами в Приморском крае. Об этом глава государства заявил на встрече с общественностью по вопросам развития Дальнего Востока.

Председатель клуба молодых предпринимателей «Примбиз» Константин Пригородский рассказал о проблемах отечественных бизнесменов, которые занимаются развитием туризма в Приморье. Он отметил, что серьезной преградой для них становятся нелегальные зарубежные турфирмы, которые действуют в регионе. Весь путь туриста в Приморском крае с помощью аффилированных гидов проходит по организациям, которые принадлежат китайским компаниям.

Глава «Примбиз» констатировал, что уже разработал с коллегами меры, которые бы могли защитить интересы отечественных бизнесменов, и выразил готовность передать их властям. Путин пообещал ему разобраться с ситуацией, а также поручил губернатору Приморья Олегу Кожемяко включиться в работу.

«Так чтобы ваши предложения не затерялись — в этом главное, а все остальное я сделаю», — подчеркнул российский лидер.

Ранее на встрече с общественностью по вопросам развития Дальнего Востока Путин заявил, что считает необходимым доработать нормативные и законодательные акты о вольном приносе золота.